Flirt reali o presunti durante il matrimonio con Francesco Totti: Ilary Blasi risponde a tutte le accuse che le vengono mosse a riguardo. Scopri come.

La separazione e poi il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi stanno facendo tanto rumore, non solo per tutto quello che c’è in ballo tra i due ormai ex coniugi ma anche per altre ragioni, come i flirt e i tradimenti. In giro sono comparse numerose voci sulla questione, nelle quali si dice che Ilary avrebbe accusato Francesco di aver causato la fine del matrimonio a causa della nuova relazione con Noemi Bocchi. Tuttavia, c’è chi vocifera che in realtà anche lei abbia avuto una serie di presunti flirt mentre era sposata con l’eterno capitano giallorosso.

LEGGI ANCHE:– Ilary Blasi, la stangata in Tribunale: quegli orologi le costeranno caro. Cosa è successo

Ilary Blasi: Totti avrebbe le prove di flirt e tradimenti?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo quanto scritto dal Corriere della Sera e ripreso anche da altre testate, la conduttrice dell’Isola dei Famosi avrebbe accusato l’ex marito di aver causato la fine del loro lungo matrimonio a causa dell’inizio della relazione con Noemi Bocchi.

Queste accuse non sarebbero piaciute a Francesco, tant’è che tramite i suoi avvocati avrebbe deciso di produrre dei documenti che proverebbero che Ilary Blasi, in questi anni, ha avuto diversi flirt.

Ci sarebbero anche diversi messaggi e prove che l’ex calciatore avrebbe deciso di portare in tribunale… Ma a far discutere è la risposta di Ilary.

La conduttrice, attualmente in vacanza, ha postato nelle sue Instagram Stories delle foto di un mare cristallino con tanto di scritta “Ecciao“. Si tratterà di una frecciatina all’ex marito?

I nomi dei presunti uomini con cui Ilary avrebbe tradito Totti? Ecco la notizia uscita ieri

Ma chi sono i nomi di cui parla il Corriere della Sera? Sono essenzialmente due, e tutti famosi e già noti nel mondo del gossip.

Il primo con cui Ilary Blasi avrebbe avuto un flirt è Cristiano Iovino, personal trainer di Roma Nord (e, a differenza di Totti, tifosissimo della Lazio). L’altro è Luca Marinelli, noto attore cinematografico e televisivo (lo Zingaro di Lo chiamavano Jeeg Robot).

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset