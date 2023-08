Il giudice interviene sulla questione degli orologi di Totti: arriva una brutta batosta per Ilary Blasi. Scopriamo perché

La “Guerra dei Rolex” è una battaglia che va avanti tra Francesco Totti e Ilary Blasi sin dai primi giorni della loro separazione e che, dalle mura domestiche, si è spostata rapidamente in tribunale, dove le sorprese non finiscono mai. Tra la conduttrice di casa Mediaset e l’eterno capitano della Roma il clima non è certo dei migliori e la battaglia legale va avanti, regalando sorprese e qualche batosta. Andiamo a scoprire l’ultima puntata di questo conflitto…

LEGGI ANCHE:– Totti, la battuta ironica sulla questione degli orologi: quell’affermazione pungente

Ilary Blasi: gli orologi di Francesco Totti e la decisione del giudice che le costerà caro

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Da mesi, ci sono degli orologi di valore al centro delle discussioni tra Francesco Totti ed Ilary Blasi.

All’inizio, la conduttrice era stata accusata di averli sottratti all’ex marito, poi ne aveva chiesto l’affidamento esclusivo. In aggiunta, aveva accusato a sua volta Francesco Totti di aver fatto sparire borse, scarpe e gioielli costosi.

Cosa ha disposto il tribunale sulla “guerra dei Rolex” tra Ilary e Totti

In prima istanza, il giudice aveva disposto un affidamento condiviso dei Rolex. Ora, invece, l’appello di Ilary è stato respinto dal tribunale, poiché è stata esclusa l’ipotesi che quegli orologi fossero un dono coniugale proveniente da Francesco. Ma non solo.

Quegli orologi le costeranno davvero cari, dato che la conduttrice dovrà pagare anche le spese legali.

Ma, in tutto questo, che fine faranno i Rolex? Per ora il Tribunale ha ordinato che siano restituiti e collocati in una cassetta di sicurezza cointestata, praticamente in affidamento condiviso.

Ma non è ancora tutto: il Tribunale ha infatti rifiutato la possibilità per Ilary di reclamare altri beni, poiché è passato troppo tempo dalla fine del procedimento giudiziario. Insomma, la batosta per la Blasi è stata bella grossa!

Photo Credits: Kikapress