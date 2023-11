Il ‘caffè’ che ha messo fine alla relazione tra Totti e Ilary Blasi: le rivelazioni in Unica fanno storcere il naso ai fan.

Ilary Blasi è tornata a parlare della rocambolesca separazione de Francesco Totti in ‘Unica‘, un docufilm sulla sua vita pubblicato nei giorni scorsi su Netflix, registrato con grande riservatezza e quasi segretamente ma che sta facendo discutere non poco il mondo dei fan suoi e dell’eterno capitano della Roma. Parlando della relazione con Francesco e dei tradimenti che hanno portato alla fine della storia, c’è però un dettaglio che non va giù a tanti degli spettatori che hanno visto il documentario. Si tratta di un semplice ‘caffè’ preso da Ilary con un uomo… ma cosa farà discutere così tanto i fan? Andiamo a scoprirlo insieme.

‘Unica’: il caffè di Ilary Blasi che ha ‘rovinato tutto’ con Francesco Totti

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Qualche giorno fa, su Netflix, è uscito ‘Unica‘, il docufilm nel quale Ilary Blasi parla della sua separazione da Francesco Totti.

A quanto pare, la conduttrice tv è riuscita a individuare una data d’inizio della crisi: 11 ottobre 2021. Il motivo? Quel giorno Ilary è andata a prendere un caffè con un uomo, cominciando lo scivolone verso la fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Tanto che lei stessa ha commentato: “e da lì… un disastro“.

Da quel giorno, infatti, l’atteggiamento di Francesco nei confronti della moglie cambiò radicalmente, andando verso una freddezza mai notata prima. Anche perché Totti, pur venendo subito a sapere di quel caffè, ha evitato di parlarne con la moglie, mostrandosi solo “più silenzioso del solito, schivo, con la faccia arrabbiata“. Qualche mese dopo, però, sarebbe sbottato ad una cena, mostrando l’uomo che aveva preso il caffè con Ilary su Instagram.

A riguardo, Ilary ha confessato: “Tra amiche abbiamo fatto un po’ le cretine, ci divertiva la situazione. Eravamo incuriosite da questo ragazzo perché faceva una vita particolare“. Per questo motivo era andata a prendere un caffè a casa di lui, ma Ilary era con le amiche, non era da sola. Totti, però, quel caffè non è riuscito proprio a perdonarglielo. Tanto che, in ‘Unica’, Ilary dice: “Mi continua a ripetere che ho rovinato tutto, che l’ho ucciso dentro, che lui è morto dentro. Mi sento in colpa e mi sono sentita per tanto tempo in colpa per un caffè. Mi sono messa nei suoi panni. Lo capivo“.

I commenti dei fan sul ‘caffè’ di Ilary con un altro uomo

Qualcuno però ha fatto qualche osservazione, commentando il documentario sui social. Tra chi gioca sul titolo della produzione scrivendo “Sì, unica a tradire“, sono in tanti quelli a cui è rimasto impresso il caffè dell’11 ottobre.

“L’ho appena finito di vedere…. Ma una domanda mi sorge spontanea: perché te dovevi Anna’ a prende sto benedetto caffè co questo e con la tua amica??? Non mi è chiaro sto passaggio“, ha scritto. E un’altra risponde: “infatti una parte da Roma a Milano per un caffè?? Su dai“.

Qualcun altro commenta: “Per empatia verrebbe spontaneo stare dalla parte della Donna, in quanto Donna. Ma perché giocare con l’amica e cercare di avere contatti con un ragazzo visto su Instagram? Io da marito avrei perso la fiducia all’istante. Un caffè? Mmmm!”

E qualcun altro parla della relazione di Totti con Noemi Bocchi, cominciata con la fine del rapporto con Ilary Blasi: “E se dell’amante se ne fosse innamorato successivamente? Io condanno piuttosto la menzogna da parte di entrambi. Hanno rovinato tutto le bugie“.

Altri invece si chiedono: “la domanda sarebbe: quanti altri caffè ha preso, magari senza testimoni, in tanti anni a Milano? E con chi? Quelli non sono stati scoperti forse?”

Sono però molti anche i commenti a favore di Ilary, come qualcuno che accusa Francesco: “La scusa del caffè, per il campione, era per nascondere la sua vita parallela… In effetti è un giocatore, dribblare fa parte del suo mestiere“.

