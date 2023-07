Carlo Conti racconta sui social qual è la verità su quell’imitazione di Maurizio Costanzo mandata in onda su Rai 1. Ecco cosa ha detto.

Su Rai 1 stanno andando in onda numerose repliche estive, tra le quali non è mancata quella dello spin off di Tale & Quale Show, Tali e Quali, dove non si imitavano cantanti ma personaggi famosi: nell’ultimo week-end, però, è stata replicata una puntata nella quale Massimo Lopez aveva portato l’imitazione di Maurizio Costanzo.

Un momento che a molti fan è parso irrispettoso dopo la scomparsa del celebre giornalista e conduttore televisivo. A precisare il motivo della messa in onda di quel momento, però, è arrivato direttamente Carlo Conti.

LEGGI ANCHE:– Barbara D’urso, lo sfogo della sorella dopo il mancato rinnovo del contratto a Pomeriggio 5

Imitazione di Maurizio Costanzo su Rai 1: la spiegazione di Carlo Conti

La puntata di Tali e Quali mostrata lo scorso week-end era stata già messa in onda mesi fa, quando Maurizio Costanzo era ancora in vita. Per questo motivo, prima della nuova trasmissione dell’episodio, Carlo Conti ha voluto fare una precisazione, intervenendo direttamente.

“Scusatemi se m’intrometto prima di questa replica di una puntata di Tali e Quali, ma vi volevo dire una cosa importante – ha detto all’inizio del programma in un messaggio registrato – In questa puntata, che è andata in onda un anno fa, il quarto giudice è interpretato da Massimo Lopez ed è l’imitazione del grande Maurizio Costanzo. Ci siamo interrogati molto se mandare in onda questa puntata o no, visto che, ahimè, nel frattempo, il grande Maurizio Costanzo ci ha lasciato”.

E poi ha aggiunto: “Abbiamo ritenuto che fosse giusto così, di mandarla in onda, perché per noi Maurizio Costanzo è un’icona, è un mito. Non morirà mai, è un uomo della televisione, è la televisione. E quindi è un nostro omaggio, è un nostro grande gesto di amore e di affetto per questo enorme personaggio della televisione italiana”.

La reazione di Maria De Filippi a quella imitazione: cosa pare sia successo con Carlo Conti

In molti credono che, visto il rapporto tra Carlo Conti e Maria De Filippi (i due sono amici e hanno condotto insieme il Festival di Sanremo 2017), ci sia stato un assenso da parte della conduttrice prima della messa in onda della puntata. Appare infatti assai probabile che, in occasione della trasmissione della replica su Rai 1, i due si siano sentiti a riguardo.

Photo Credits: Kikapress