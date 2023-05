Alcuni naufraghi riferiscono di aver visto strane luci nel cielo e persino una scritta sulla sabbia: che cosa sta succedendo all’isola dei famosi?

È mistero sull’Isola dei famosi. Strane luci e scritte sulla sabbia terrorizzano i naufraghi. Ma che cosa sta succedendo? Marco Mazzoli e Nathaly Caldonazzo fanno sapere di aver visto qualcosa nel cielo e condividono le proprie osservazioni con il gruppo. Queste le parole di Mazzoli: “Sì due sere fa eravamo fermi a guardare le stelle. Noi abbiamo visto un movimento spaziale allucinante. Vedevamo queste luci che si muovevano veloci e andavano su! La sera delle tempesta abbiamo visto questi movimenti devastanti. Oggetti luminosi che si muovevano, ma era pieno“.

Il racconto di Nathaly Caldonazzo

La Caldonazo aggiunge: “La sera della tempesta? Oddio sì! Era tardissimo, un’ora prima che piovesse. Non hai capito, io ho visto anche una scritta sulla sabbia. Tam, di colpo è arrivata e poi è scomparsa. Stavo pensando agli UFO, giuro, l’ho raccontato anche a Christopher. Ho pensato agli alieni davvero. Il cielo era tutto stellato, di colpo è diventato nero, le luci e poi la scritta sulla sabbia di pochi secondi. Ve lo giuro su Dio. Una scritta di luce che poi è scomparsa. Poi un triangolo di luci. Ragazzi io sull’isola di Sant’Elena ho visto cose strane ve lo dico. Sulla scritta non so cosa ci fosse scritto, è stato davvero un istante“. Terrorizzata Corinne Clery che ha chiesto ai compagni di non fornire ulteriori dettagli: “No oddio mi fai paura a dirmi così. Ragazzi ho paura davvero”.

Isola dei famosi, lo strano avvistamento che preoccupa i naufraghi

Ma non è tutto, perché già nei giorni scorsi sull’isola dei famosi c’era stato uno strano avvistamento. In quel caso si trattava di un’entità a cui i naufraghi non hanno saputo dare un nome. Christopher Leoni aveva detto ai compagni: “Stanotte ho visto l’animale della foresta. Era un essere brillante, l’abbiamo visto laggiù. L’abbiamo avvistato io e Nathaly, volevamo svegliare anche Helena. Era grosso e tutto luminoso. Non salta, cammina e si muove normalmente. Non penso che sia qualcosa di pericoloso. Giuro che l’ho visto davvero. In Brasile ci sono di queste cose nelle foreste. Storie di folclore, ma sono verissime”.

Foto: Shutterstock