All’Isola dei Famosi si sente già la prima parolaccia: al momento delle nomination a farsela scappare è stato Edoardo Franco. Cosa ha detto?

Tra i concorrenti più iconici dell’edizione 2024 dell’Isola dei Famosi, cominciata ieri sera su Canale 5, c’è Edoardo Franco. Lo chef, 28 anni e vincitore di MasterChef 12, ha infatti preso parte alla spedizione hondureña ma già dal primo giorno si è lasciato andare ad una parolaccia a microfono aperto che probabilmente non si aspettava neanche lui di pronunciare in diretta. Ma cosa avrà mai detto davanti a tutta Italia? E perché dopo il suo exploit in tanti lo stanno celebrando sui social? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Nomination Isola dei Famosi: Edoardo Franco si lascia sfuggire una parolaccia a microfono aperto

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Alla fine della prima puntata de L’Isola dei Famosi 2024, andata in onda lunedì 8 aprile su Canale 5, i concorrenti hanno dovuto fare le prime nomination.

È stato lì che lo chef dell’Isola, Edoardo Franco, si è lasciato andare ad un commento a microfono aperto condito da una nettissima parolaccia.

“Io non so chi ca..o votare“, ha detto in diretta, causando subito un’ondata di ironia sul web.

Tanti i commenti comparsi in rete, tra un “Il cuoco sta già svalvolando” e un “Lo sapevo che sarebbe stato iconico Edoardo“.

A finire in nomination, alla fine, sono stati Artur Dainese e Luce Caponegro come nominati del gruppo, Joe Bastianich come nominato dalla leader Greta Zuccarello, e Samuel Peron come nominato dal gruppo dei non famosi.

Parolaccia di Edoardo Franco a parte, durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2024, Vladimir Luxuria ha voluto salutare tanti personaggi che negli anni scorsi sono stati suoi compagni di avventura: “Saluto Simona Ventura, naufraga con me nel 2008, Nicola Savino, con cui sono stata inviata, Alessia Marcuzzi che mi ha voluta come opinionista e, dulcis in fundo, la mia amica (Ilary Blasi, ndr). Ieri ci siamo sentite, so che ci guarda dal divano. Grazie per le belle parole che mi hai detto di incoraggiamento“.

Fin qui tutto normale, se non fosse per la reazione di Ilary Blasi che, a differenza di Alvin, non ha pubblicato nulla per ringraziare Vladimir dei saluti.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset