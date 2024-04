Francesco Benigno è stato escluso dall’Isola dei Famosi: l’attore svela la sua versione poco prima della puntata di giovedì.

Francesco Benigno non è più un concorrente dell’Isola dei Famosi: l’attore siciliano è stato escluso dal reality show di Casa Mediaset per “comportamenti lesivi del regolamento” e qualcosa che però non è stato mostrato dalle immagini mandate in onda. Tuttavia, a lui non è andata giù questa esclusione, tanto che su Instagram ha pubblicato una serie di video nei quali si scaglia contro la decisione della produzione, lanciando delle chiare accuse e facendo una serie di riferimenti che per molti telespettatori non sono certo passati inosservati. Ma cosa è successo davvero?

Francesco Benigno escluso dall’Isola dei Famosi: lui non ci sta, ed esplode sui social

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Francesco Benigno, dopo essere stato escluso dall’Isola dei Famosi, ha cominciato a pubblicare su Instagram una serie di video nei quali lancia accuse pesanti contro il programma.

“Mi hanno bloccato la possibilità di navigare sulla mia pagina Facebook, non riesco più a entrare. Per fortuna, però, dall’Italia le persone che badano alle mie pagine riescono, nonostante loro provino in tutti i modi a bloccare, a tramare. Ma la cosa bella è che prima avevano annunciato che mi sono ritirato e una volta che hanno visto che ho pubblicato il mio video dove smentisco, dico che è una bugia, che è falso che mi sono ritirato, hanno cambiato dicendo adesso che io sono stato escluso per comportamenti non idonei“, ha detto.

E poi ancora: “Quindi la vedete la cattiveria, le cose sporche che stanno facendo? Io non parto oggi. Prima mi ero ritirato, per loro. Ho smentito. E adesso sono diventato che sono stato escluso per comportamento. Poi diranno che sono stato escluso per aver sparato a un gabbiano o che eventualmente ho preso il barracuda e ci ho passato una notte d’amore con loro. Attenzione, questi sono pericolosissimi. Vi chiedo di vedere tutte le immagini, perché aver alzato un piccolo legnetto ed immediatamente lasciato rispetto a un machete in mano, perché ovviamente qualcuno si sta divertendo a fare questa cosa nei miei confronti…”

Poi ha concluso: “C’è un signore che dal 20 marzo le ha provate tutte per non farmi essere all’Isola. Arrivato sull’Isola e dopo la relazione dello psichiatra, non mi ha fatto partire il 3 con gli altri, ci ha provato per ben due volte, mi ha fatto uscire positivo al Covid ma quando l’ho fatto davanti è uscito negativo, ci ha provato con due clip dove mi faceva apparire cretino e stupido, hanno detto a Vladimir di dirmi che non ci sono complotti nei miei confronti. E alla fine, per una discussione verbale, loro si inventano che sono stato escluso per comportamenti non ideonei“.

E ha promesso che proverà a essere in puntata: “Sono curioso, lunedì, di vedere quello che monteranno. Io dovrò essere in studio perché da qui non mi muovo“.

Vladimir Luxuria, però, durante la puntata di giovedì non ha mostrato le immagini e si è limitata a dire: “Francesco Benigno non è più un concorrente dell’Isola: alcuni suoi comportamenti sono stati ritenuti lesivi del regolamento. Regolamento che ogni naufrago firma prima di partire. Un episodio in particolare ha reso necessario il suo allontanamento, un comportamento non accettabile e che rendeva impossibile la sua permanenza sulla playa. Abbiamo deciso di non mostrare le immagini dell’episodio in questione per non dare visibilità a episodi di condotta non tollerabile“.

Gabriele Parpiglia, retroscena su Benigno: “Ho mandato dei messaggi per capire, ecco cosa ho scoperto”

Sull’esclusione di Francesco Benigno dall’Isola dei Famosi, anche Gabriele Parpiglia ha provato a far luce, parlandone a Password, su RTL 102.5: “Francesco Benigno è stato squalificato da Mediaset, ho così mandato dei messaggi per capirne di più. Pare che abbia tentato di picchiare con un legno Artur Dainese. Ma non è tutto. Lui si è incatenato nel resort e non vuole tornare in Italia dato che non accetta la squalifica. E non è tutto: ha pure querelato Elenoire Casalegno perché ha detto in un daytime che si è ritirato. Se scegli Benigno sai che strada trovi, è un po’ come quando prendi Morgan a X Factor: c’è il rischio che non finisca“.

