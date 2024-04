Paura per Tonia Romano de L’Isola dei Famosi, non sbarcata nel reality: i suoi parenti non riescono a contattarla. Cosa è successo?

Nella prima puntata de L’Isola dei Famosi2024, un’ombra si è abbattuta sul gruppetto dei naufraghi non famosi. Sull’Isola sono sbarcati Alvina Verecondi, Pietro Fanelli, Peppe Di Napoli e Khady Gueye, ma è rimasto uno spazio vuoto, lasciando il pubblico a chiedersi cosa sia accaduto a Tonia Romano che, è stato annunciato, non prenderà parte al reality show. Il mancato sbarco dell’ex soldato e Miss Mamma Campania coincide infatti con una sua assenza ben più preoccupante, dato che sembra che i suoi parenti non siano in grado di prendere contatti con lei. Ma cosa le sarà mai successo? E quali sono le ultime informazioni che abbiamo su di lei? Non ci resta che andare a scoprire di più, augurandoci che Tonia stia bene e possa tornare presto tra i suoi cari.

Isola dei Famosi: Tonia Romano non parteciperà al reality show. Mistero su dove sia

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La conduttrice de L’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria ha rivelato che Tonia Romano non è sbarcata sull’isola a causa di problemi di salute. “Tonia non è qui con noi, ma le auguriamo di riprendersi molto presto“, ha dichiarato Vlady durante la trasmissione.

Tuttavia, il mistero si infittisce perché si è scoperto che la Romano si trova ancora in Honduras, ma sembra che i suoi parenti non siano riusciti a mettersi in contatto con lei.

Secondo quanto riportato da FanPage, Tonia Romano avrebbe dovuto essere tra i naufraghi nip e che, come detto da Luxuria, la sua assenza è stata annunciata a causa di problemi di salute. Il fatto che sia impossibile contattarla, tuttavia, aggiunge un velo di oscurità alla situazione. Oltre a una certa preoccupazione.

L’ipotesi più plausibile sembra essere quella che la mancata naufraga sia coinvolta in controlli medici approfonditi, il che spiegherebbe l’incapacità dei suoi parenti di raggiungerla. Il silenzio anche sui suoi canali social da circa una settimana aggiunge ulteriore incertezza su cosa stia accadendo. I fan del programma, nel frattempo, rimangono in attesa di aggiornamenti sulla situazione della naufraga assente.

In attesa di ulteriori sviluppi, l’attenzione del pubblico rimane concentrata sull’Isola dei Famosi, con la speranza che Tonia Romano possa dare presto sue notizie e che, soprattutto, stia bene.

Il video di Tonia in aeroporto prima di partire per il reality show: cosa aveva dichiarato sul reality e i figli

L’ultimo video pubblicato sui social risale infatti a una settimana fa, quando era in procinto di partire per l’Honduras.

Nella clip dice: “Buongiorno, ogni azione ha il suo buon fine e io sono in procinto di affrontare la sfida più grande della mia vita. Lo faccio per dimostrare soprattutto a me stessa e ai miei figli che nella vita non bisogna mollare mai. Spero di rendere orgogliosi i miei figli e tutti voi. E nel caso in cui non dovessi farcela e avessi bisogno del vostro aiuto, so che ci sarete!”

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset