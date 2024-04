Greta Zuccarello ferita con il machete da Artur Dainese all’Isola dei Famosi: cosa è successo davvero nel reality show?

L‘Isola dei Famosi è sempre stata un reality show dove le tensioni tra i concorrenti giocano una parte imporante, ma questa volta l’atmosfera è diventata più incandescente che mai: Greta Zuccarello e Artur Dainese, due naufraghi dal carattere forte e insofferente, hanno scaldato gli animi fin dal loro ingresso nel reality ma l’episodio più recente che li ha visti protagonisti ha coinvolto direttamente entrambi i concorrenti, portando la situazione su nuovi livelli poiché il modello avrebbe fatto un taglio alla collega naufraga con un machete. Ma cosa è successo davvero?

LEGGI ANCHE:– Isola, paura per la vespa boia: è tra gli animali più pericolosi del mondo. Cosa succede se punge uno dei naufraghi

Isola dei famosi: incidente tra Artur e Greta con il machete

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. All’Isola dei Famosi, la rivalità tra Greta Zuccarello e Artur Dainese è esplosa fin dall’inizio durante la discussione per la leadership, alla quale entrambi aspiravano. Il gruppo dei naufraghi, alla fine, ha optato per eleggere lei come loro leader.

Le tensioni non sono diminuite nel corso dei giorni successivi, tanto che le frecciatine tra i due non sono mai mancate.

La situazione è poi degenerata quando, durante la distribuzione di una cassa contenente gli strumenti necessari per la sopravvivenza sull’isola, Artur ha involontariamente ferito Greta con un machete. Mentre i naufraghi estraevano gli oggetti dalla cassa, il coltellaccio tagliente è scivolato dalle mani di Artur, causando una piccola ferita alla Zuccarello.

Greta, visibilmente sconvolta, ha subito esclamato di essere stata “tagliata col machete” da Artur, drammatizzando l’intera situazione.

Artur, però, ha espresso il suo pentimento per l’incidente, scusandosi con Greta per l’accaduto, del tutto involontario.

Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset