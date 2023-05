Ci sono due naufraghi dell’Isola dei Famosi raccomandati rispetto agli altri concorrenti? Ecco i sospetti dei telespettatori.

Partono le proteste dei telespettatori dell’Isola dei Famosi che accusano due naufraghi di essere ‘raccomandati‘ dalla produzione del reality show. Ma di chi si tratterà mai? E in che modo sarebbero raccomandati? Andiamo a vedere quello che è successo nell’ultima puntata del programma televisivo di Casa Mediaset.

LEGGI ANCHE :– Isola dei famosi, Nathaly Caldonazzo troppo magra? Cosa era successo a Giulia De Lellis nel 2017

Due naufraghi dell’Isola dei Famosi ‘raccomandati’?

Andiamo con ordine e partiamo dai fatti. Durante la diretta dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi ci sono stati dei voti che hanno trovato l’opposizione di opinionisti, inviato e conduttrice (e anche del pubblico in studio).

Partiamo da Cristina Scuccia, che ha votato per Paolo Noise trovando l’opposizione di Enrico Papi. Poi lo stesso è toccato a Corinne che, quando ha votato per Marco Mazzoli, si è scontrata contro il parere contrario del pubblico.

Anzi, Vladimir Luxuria ha poi apertamente protetto sia Paolo che Marco, i due radiofonici del programma, tanto è vero che quando Fabio, il cantante dei Jalisse, ha provato a nominare Mazzoli, in studio è calato il gelo. Qualcuno ha notato che la faccia di Ilary non era proprio soddisfatta del risultato, tanto che lo stesso cantante si è poi scusato della sua scelta.

Ma basta questo a dire che Paolo Noise e Marco Mazzoli siano i naufraghi raccomandati di questa edizione dell’Isola?

Se guardiamo ai tweet dei telespettatori sembra di sì.

“Come mai sia Ilary, Alvin che gli opinionisti in studio si preoccupano tanto per il voto dato ai due radiofonici (Paolo e Marco)? Penso che ogni concorrente sia libero di votare chi vuole o per strategia o per espressa richiesta personale. Non ci vedo niente di strano“, ha scritto una persona. E qualcuno prova addirittura un appello: “Ilary, Vladimir, Enrico… abbiamo capito che Mazzoli e Noise sono i raccomandati di quest’anno ma fatelo notare di meno che siete di parte, vi do questo consiglio. Non siete voi a decidere chi deve rimanere, quindi se loro si lamentano sempre, è giusto che siano nominati“.

E c’è chi invece giustifica il tutto: “Vi brucia perché la produzione e Ilary si incazzano? E ci credo, indipendentemente dal volere di Marco/Paolo sono quelli che tengono su la baracca del programma,quindi ovvio si tenti di proteggerli. Vi dicono niente 4 milioni di ascoltatori fedeli da 24 anni?”

Papi rovina quel momento a Ilary Blasi durante la puntata: ci saranno conseguenze? Cosa è successo

In tanti stanno però attaccando anche Enrico Papi che, alla fine della puntata, avrebbe rovinato la buonanotte di Ilary Blasi. Al momento dei saluti, infatti, la conduttrice ha chiuso con un “Buonanotte a tutti“, ci vediamo lunedì prossimo, al termine del quale l’opinionista ha aggiunto uno “yes” gridato a gran voce dalla poltrona.

In tanti aspettano la fase finale di ogni puntata solo per vedere i saluti della conduttrice e quindi accusano Enrico di aver fatto di tutto per rovinarli. Dato che i rapporti tra lui e la Blasi non sono così idilliaci, questo gesto avrà delle conseguenze? Lo scopriremo entro lunedì prossimo…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset