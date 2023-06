Marco Mazzoli vince l’Isola dei Famosi e la frecciatina sul vincitore della scorsa edizione innervosisce i fan sui social

L’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi si è conclusa con la vittoria dello speaker radiofonico Marco Mazzoli e sui social non sono mancate alcune polemiche per le sue battute.

Marco Mazzoli, infatti, durante la sfida finale con Luca Vetrone per la vittoria, ha detto che si è presentata la stessa situazione dell’edizione passata, ovvero un concorrente brutto contro uno bello.

“Già lo schifavo, ma dopo l’offesa a Nicolas Vaporidis è guerra aperta tra me e Mazzoli. Ho un nuovo nemico giurato!”, “Ha detto che si è ripresentata la situazione bono vs cesso come l’anno scorso e ha dato del cesso a Nicolas” hanno twittato alcun utenti infastiditi dalla battuta..

Il riferimento è stato piuttosto chiaro, visto che lo scorso anno nelle fasi finale del programma erano rimasti in gioco Nicolas Vaporidis contro il modello Luca Daffrè.

Come se non bastasse, i fan hanno notato un’altra strana coincidenza: ieri sera, infatti, su La5 è stato trasmesso il film “Come tu mi vuoi” con Nicolas Vaporidis tra i protagonisti.

Sai quanto ha guadagnato Marco Mazzoli per aver vinto l’Isola dei Famosi? la cifra stellare

Intanto, c’è chi fa i conti in tasca a Marco Mazzoli. Lo speaker dello Zoo di 105, oltre all’ingaggio per la permanenza nel reality, si è infatti aggiudicato il premio finale per la vittoria, che ammonta a 100mila euro, di cui 50mila saranno devoluti in beneficienza.

Foto: Ufficio stampa Mediaset