Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno abbandonato L’Isola dei famosi e raccontano quali erano gli accordi con la produzione

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono ritirati da L’Isola dei Famosi dopo 24 giorni di permanenza nel reality, anche se il giovane aveva abbandonato Playa Tosta qualche giorno prima a causa di problemi fisici. Tuttavia, dietro il loro ritiro sembra esserci dell’altro, come accennato dal conduttore su FanPage.

Secondo quanto affermato da Cecchi Paone, la decisione di ritirarsi sarebbe stata presa dopo aver saputo che, una volta che Simone sarebbe tornato in gioco, avrebbero dovuto competere individualmente come gli altri naufraghi.

“Eravamo in ospedale, lui era ricoverato e io ero lì per assisterlo. E cosa ci hanno detto? Quando uscirete, tornerete al gioco come singoli concorrenti. Non era il momento di dircelo. Saremmo finiti per doverci votare a vicenda, contraddicendo tutto ciò che era stato deciso. A quel punto abbiamo deciso di tornare a casa” ha spiegato Alessandro Cecchi Paone.

Il conduttore ha aggiunto: “C’erano accordi contrattuali che prevedevano la possibilità che ci separassero, come prevedevano decine di altre possibilità. Ma è stata Mediaset a cercarci a ottobre dicendoci di voler dare un grande segnale in termini di abbandono del trash […] Di fronte alla loro insistente richiesta di averci come coppia, io avevo chiarito che lo avremmo fatto per rappresentare la normalità delle coppie gay”.

Quanto hanno guadagnato Cecchi Paone e Simone all’Isola dei Famosi? L’indiscrezione

Intanto, in rete circola la notizia che la coppia sarebbe tra quelle che avrebbe percepito un compenso più alto per partecipare all’Isola dei Famosi. In linea generale, anche se non ci sono conferme in su questo aspetti, si mormora online di cachet tra i 5.000 e i 10.000€ a settimana per ogni naufrago.

Foto: Kikapress