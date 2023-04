La nuova edizione dell’Isola dei famosi è cominciata e non mancano i primi malumori: Helena Prestes è già al centro delle critiche

Nell’episodio di apertura dell’Isola dei Famosi 2023, si sono già verificate le prime tensioni tra i naufraghi. Simone Antolini ha accusato Helena Prestes di non essere stata del tutto leale con Claudia Motta, suscitando una piccola discussione.

Simone ha sostenuto che Helena avrebbe dovuto scegliere Claudia invece di Corinne Clery quando ha deciso chi nominare nel salvataggio a catena. Helena ha difeso la sua scelta affermando che era unanime e che non aveva intenzione di ferire Claudia.

Nonostante ciò, Helena ha confessato davanti alle telecamere di provare un certo senso di colpa per la sua decisione ed è scoppiata in lacrime durante l’intervista-confessione. Ha ammesso di aver commesso un errore, ma ha anche detto di non sentirsi totalmente in colpa perché credeva che le altre naufraghe avrebbero fatto lo stesso.

Questa prima discussione ha messo in luce le dinamiche che si stanno sviluppando all’interno del gruppo e come i naufraghi cercheranno di gestirle. È evidente che ci saranno molte sfide e momenti difficili durante la permanenza sull’isola, ma i concorrenti stanno cercando di affrontarli nel miglior modo possibile.

‘Ci sono rimasta male per alcune scelte’, Pamela contro Helena per quanto accaduto sull’Isola dei Famosi

Anche Pamela Camassa ha chiesto spiegazioni ad Helena sulla catena di salvataggio e durante il chiarimento ha dichiarato: “Ci sono rimasta male per alcune scelte”.

Helena ancora una volta ha affermato di aver scelto Corinne perché era la più grande di età e quindi quella a suo modo di vedere da proteggere, sapendo che le altre concorrenti più giovani, come Claudia, sarebbero state scelte dalle altre ragazze protagoniste della catena di salvataggio.

Foto: Shutterstock