Nuova regola sui tatuaggi all’Isola dei Famosi: la decisione verrebbe direttamente da Pier Silvio Berlusconi e fa già discutere.

Il Grande Fratello finirà il prossimo 25 marzo e farà da apripista all’Isola dei Famosi che, condotta per la prima volta da Vladimir Luxuria, comincerà ufficialmente l’8 aprile 2024 in mezzo a una serie di novità e a qualche nuova regola che sta facendo particolarmente discutere. In particolare, ce ne sarebbe una che sta facendo alzare più di un sopracciglio, anche perché potrebbe finire con il togliere dai giochi buona parte dei papabili concorrenti. Ma di che regola si tratta? E c’entra davvero con la volontà di Pier Silvio Berlusconi di cancellare il trash televisivo? Andiamo a scoprirla insieme!

LEGGI ANCHE:– Grande Fratello “laboratorio dell’orrore”, cosa è successo e perchè dovrebbe chiudere

Isola dei Famosi: la nuova regola sui tatuaggi sta facendo discutere

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’Isola dei Famosi 2024 comincerà l’8 aprile ma c’è una regola che sta facendo discutere, confermata da Gabriele Parpiglia su RTL.

“C’è una nuova direttiva secondo la quale partecipanti tassativamente non dovranno avere tatuaggi. È una notizia che ho avuto questa mattina“, ha detto.

E poi ha aggiunto: “Non vedremo a L’Isola dei Famosi dei personaggi tatuati. Il motivo? Oggi con un tatuaggio tu puoi raccontare una storia, puoi aprire un concetto su argomenti delicati. Quindi siccome siamo tutti per il politically correct, io allora condivido”.

La regola sembra inserirsi nel già noto discorso di Pier Silvio Berlusconi sull’eliminazione del trash televisivo… Ma sembra difficile trovare personaggi famosi totalmente privi di tattoo sul proprio corpo. Si riuscirà a comporre un cast?

All’Isola dei Famosi arriverà Beatrice Luzzi? Ecco cosa chiedono gli utenti

Non lo sappiamo, ovviamente, ma intanto c’è una situazione che si sta sviluppando nella mente di tanti fan del Grande Fratello: Beatrice Luzzi potrebbe partecipare all’Isola dei Famosi ma non come concorrente, bensì come opinionista.

Sono in molti a suggerire l’idea sui social, tanto che c’è chi scrive: “Vladimir senti a me, lascia perdere i giornalisti del Tg5 come opinionisti, soprattutto se deve essere come la Buonamici. Aspetta la Luzzi che esce dalla casa, e sarà un successone, con la Bruganelli in studio“.

Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset