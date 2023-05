All’Isola dei Famosi va in scena un momento imbarazzante durante il girarrosto: ecco che cosa è successo a Luca Vetrone nella fatidica prova.

Cosa sarà successo durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi? I naufraghi sembrano essersi superati ancora una volta, ma l’attenzione del pubblico è stata catalizzata da Luca Vetrone, il quale pare proprio essere stato protagonista di un incidente imbarazzante durante la prova del girarrosto. Cosa gli sarà mai successo?

Isola dei Famosi: cosa è successo a Luca Vetrone durante il girarrosto?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Per chi non lo sapesse, il girarrosto è una delle prove più temute dai naufraghi. Sì, proprio quella dove sei sospeso in aria come una fetta di prosciutto appesa a un gancio. Ebbene sì, ieri sera Luca Vetrone e Pamela Camassa se la sono cavata alla grande. I due concorrenti sono rimasti appesi per più di 10 minuti, diventando così entrambi leader della settimana. Non male, eh?

Ma da casa qualcuno ha notato che ad un certo punto Luca Vetrone ha fatto una faccia molto sofferente e il suo costume ha iniziato a gocciolare. Ma sarà possibile? Luca Vetrone se la sarà davvero fatta addosso? Ebbene, non siamo qui per giudicare, ma il profilo ufficiale dell’Isola ha ripostato la clip su Twitter, scrivendo “Quando scappa, scappa!”.

Insomma, sembra proprio che il nostro Luca abbia avuto un piccolo incidente di percorso. Ma ciò non toglie che la sua prova sia stata comunque impressionante. Come si suol dire, “accidenti alla caduta, ma gloria all’atterraggio“. E in questo caso, la gloria è stata ottenuta grazie a una vittoria meritata nella prova del girarrosto (piccoli intoppi un po’ umidi a parte).

Enrico Papi e quella frase sulle donne ‘da coccolare’ che non è piaciuta a tanti: cosa ha detto in diretta

Ma più che del bisogno impellente di Luca Vetrone, l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi ha fatto discutere ancora una volta per certe parole di Enrico Papi. L’opinionista ha fatto un discorso contro la violenza delle donne, lasciandosi tuttavia sfuggire alcune frasi poco felici, come che “le donne non vanno maltrattate perché sono importanti nelle vite degli uomini” o ancora che “le donne vanno coccolate”.

Parole dette con buone intenzioni, senza alcun dubbio, ma che non sono piaciute a tanti telespettatori, che le hanno bollate come “retoriche” o che descrivono le donne “come una specie a rischio sotto tutela del WWF“. E qualcuno ha detto anche: “Papi, non ‘trattarle bene e coccolarle’. Le donne vanno RISPETTATE“.

Photo Credits: Shutterstock