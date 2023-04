Jhonatan Mujica sta provando in ogni modo a rientrare dall’Isola dei Famosi. Ma la sua è una vera disavventura.

Jhonatan Mujica è stato respinto dall’Isola dei Famosi. Il modello e influencer venezuelano, quindi, non è entrato nel reality vero e proprio (dove invece ha avuto accesso Luca Vetrone). È quindi tornato a casa vivendo un’avventura non proprio simpatica. Ma cosa gli sarà mai accaduto?

Isola dei Famosi: il rientro traumatico di Jhonatan Mujica

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il primo messaggio che ha scritto è stato un “Adiós Honduras, was short but nice” per salutare il paese latino-americano. Poi, Mujica ha postato un videoselfie di se stesso con in mano il passaporto, pronto a lasciare per sempre l’Isola dei Famosi. Peccato che nel frattempo è sorto qualche intoppo.

“Buonasera ragazzi – ha detto in una Storia successiva – ma buonasera a tutti meno che a me. Perché, vi spiego, dopo aver preso il taxi per arrivare all’aeroporto di San Pedro con 4 ore di macchina, per prendere il nostro aereo in Messico (cosa che abbiamo fatto perfettamente), abbiamo preso l’aereo e siamo arrivati in Messico. Tutto bene, tutto a posto… perfetto“.

Ma quindi? Ecco che continua: “Siamo arrivati in Messico dopo un volo di due ore, è stato veloce. Abbiamo dovuto attendere 4 ore per la connessione con il volo di Madrid. Mentre ci avvicinavamo al gate, ci hanno parlato di ritardo senza dirci a quanto corrisponde. E poi, con tutta la tranquillità, ci hanno risposto che era in ritardo, sì, ma di nove ore“.

Insomma… il rientro in Italia sta diventando piuttosto complicato per il buon Mujica… forse di più rispetto a quello che avrebbe significato rimanere sull’Isola dei Famosi.

Il reality non andrà in onda: la delusione dei fan sui social per questo cambio di programmazione. Quando vedremo la puntata

In molti non sapevano che la nuova edizione dell’Isola dei Famosi ha subito un cambio di programmazione che ha deluso i suoi fan sui social.

Nel 2022, i fan dello show potevano godere di due puntate a settimana, trasmesse sia il lunedì che il giovedì. Tuttavia, quest’anno c’è stato un taglio e la puntata del giovedì non è più presente, lasciando spazio solo a quella del lunedì.

Questa decisione ha causato una grande delusione tra i fan, che hanno espresso il loro disappunto sui social. Molti di loro hanno manifestato la loro tristezza per la riduzione del numero di puntate settimanali e hanno espresso la loro speranza di vedere un ritorno al formato precedente nelle future edizioni del programma.

