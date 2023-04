Le parole di Simone Antolini non piacciono agli utenti su Twitter: cosa ha detto il fidanzato di Cecchi Paone

All’Isola dei Famosi i malumori intorno alla carenza di cibo sono come al solito i principali motivi di discussione e questa nuova edizione non fa di certo eccezione.

Mentre Andrea Lo Cicero, con l’aiuto di Helena Prestes, si è preso la briga di dividere riso e cocco in porzioni uguali per tutti i concorrenti, Simone Antolini si è intromesso, contestando i conti fatti.

“In realtà studio giurisprudenza, però ho dato esami di economia politica e quindi nei conti matematici pretendo di avere precedenza” ha dichiarato Simone più tardi davanti alle telecamere.

Su Twitter il suo modo di fare e le sue affermazioni non sono andate a genio a molti spettatori, che hanno notato il suo modo di porsi davanti alle telecamere e nei confronti degli altri compagni di avventura, mettendolo in discussione.

‘Trovatene un altro’, la risposta di Cecchi Paone spiazza il fidanzato. Cosa è accaduto fra i due?

Intanto, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno festeggiato la loro anniversario a Cayo Cochinos: i due fidanzati sembravano aver trovato il giusto equilibrio per convivere in armonia anche in una situazione così difficile come quella del reality.

Tuttavia, le cose sono cambiate dopo la nomination subita e le prime liti con il resto del gruppo. Ieri pomeriggio, durante un momento di sconforto, Simone Antolini si è confidato con il suo partner, lamentandosi del fatto che non lo avesse compreso come sperava.

Le parole di Simone hanno fatto arrabbiare Alessandro, che invece di essere comprensivo si è messo sulla difensiva e ha detto a Simone di trovarsi qualcun altro se aveva bisogno di qualcuno che lo capisse. La crisi è rientrata nel giro di poche ore e i due innamorati sono andati in spiaggia insieme, scambiandosi un bacio davanti alle telecamere.

Foto: Kikapress