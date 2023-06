Vladimir Luxuria e Gian Maria: il botta e risposta continua sui social

Durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, Marco Mazzoli ha fatto un commento spiacevole su Gian Maria, definendolo una donna proveniente dall’Ultima Spiaggia.

Gian Maria ha reagito indignato su Twitter, chiedendo di essere chiamato con il pronome corretto. In studio, nessuno ha fatto obiezioni e il programma è proseguito normalmente. Quando Gian Maria è entrato in studio, ha deciso di non alimentare ulteriormente la polemica e ha fatto finta di niente.

Successivamente, ha inviato un messaggio privato a Vladimir Luxuria, esprimendo la sua delusione per la mancanza di difesa da parte sua. La situazione si è trasformata in un botta e risposta tra i due, condiviso anche sui social.

Gian Maria ha evidenziato come l’offesa per il proprio genere o orientamento sessuale possa essere dolorosa e umiliante, soprattutto quando viene trasmessa in televisione. Vladimir Luxuria ha risposto immediatamente, condividendo la sua interpretazione della battuta Mazzoli. Ha spiegato che il commento sembrava legato all’indovinello dei naufraghi su chi potesse essere ritornato sull’isola, e non un’offesa per l’orientamento sessuale di Gian Maria.

Vladimir ha infine espresso il suo impegno nel contrastare i linguaggi omofobi e ha chiesto a Gian Maria di farle sapere se Marco avesse fatto battute omofobe in precedenza.

Isola dei Famosi, lo strano saluto di Alvin a Ilary Blasi che sembra un addio

Questo potrebbe essere stato l’ultimo capitolo del reality show, poiché il contratto tra Mediaset e l’Isola dei Famosi è giunto al termine con questa diciassettesima edizione. Durante i saluti, Alvin ha rivolto parole speciali alla sua amica e conduttrice, Ilary Blasi.

L’inviato ha affermato che è stato un viaggio meraviglioso e le ha detto affettuosamente che gli vuole bene, ricordandole che è la sua “statua preferita”.

Le parole di Alvin, unite al fatto che il contratto con Mediaset è terminato e non è noto se siano stati acquistati altri diritti per future edizioni, lasciano supporre che l’Isola dei Famosi potrebbe non tornare con la diciottesima edizione. Pertanto, sembra probabile che nel 2024 nessun naufrago partirà dall’Italia verso l’Honduras.

Foto: Ufficio stampa Mediaset