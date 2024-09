Jacqueline Luna Di Giacomo farà come Heather Parisi con il figlio in arrivo: la decisione importante per il futuro del bambino.

Jacqueline Luna Di Giacomo, la figlia di Heather Parisi e compagna di Ultimo, ha condiviso con i suoi follower alcuni dettagli sulla nascita del bambino che, secondo i rumors, è imminente. La ragazza, infatti, ha rivelato su Instagram di aver preso una decisione importante per il futuro di suo figlio e, sorprendentemente visto che con lei sembra non avere praticamente più rapporti, lo farà seguendo le orme di mamma Heather e rifacendo qualcosa che la madre ha fatto con lei da bambina. Di cosa si tratta? Quale sarà mai questa scelta tanto importante per il futuro del nascituro? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme!

Jacqueline Luna Di Giacomo sulle orme di Heather Parisi: cosa farà con il figlio in arrivo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La figlia di Heather Parisi, Jacqueline Luna Di Giacomo, ha condiviso sui social una sua scelta per il futuro del bambino in arrivo.

Come fece la madre con lei, la ragazza ha deciso qualcosa di importante per il suo futuro: “Avendo avuto la fortuna di crescere madrelingua americano in casa, farò lo stesso con il bebè. E quindi mi sono già immaginata le scene, dato che chi cresce bilingue in casa lo sa, si chiama ‘confusione in testa’ e i bimbi, almeno io, mi rifiutavo e volevo parlare soltanto una lingua, ovvero l’italiano perché stavo in Italia. E quello che farò con bebè sarà esattamente questo. Bebè farà ‘Mamma andiamo parco?’ e io ‘What baby? Mommy doesn’t understands, please say it in English’. ‘Mamma so che tu capisci italiano’ e io ‘No, baby, mommy doesn’t understands it, I’m sorry‘”

Però ha scritto, tirando in ballo ultimo: “E il papà interromperà e dirà ‘nnamo, te ce porto io ar parco‘”

Poi però ha aggiunto: “Già me lo immagino tra qualche anno quando parlerà e dirà ‘So’ romano de Roma but I also speak perfect English, you know?’“

