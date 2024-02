Fa discutere il fatto che a ‘La TV fa 70’ non siano stati invitati alcuni personaggi tv che invece avrebbero dovuto esserci. Di chi si tratta?

Mercoledì 28 febbraio su Rai Uno è andato in scena La Tv fa 70, uno speciale che ha visto il ritorno di Massimo Giletti alla conduzione di un programma sulla tv pubblica italiana: a far discutere è però il fatto che sono tanti i conduttori, conduttrici e personaggi del mondo televisivo non invitati all’evento. Le reazioni, come ci si poteva aspettare, non sono certo state delle migliori. Tra chi si è espresso contro la scelta di ‘escludere’ alcune personalità che forse avrebbero dovuto trovarsi lì e chi ha deciso di tenere un atteggiamento del tutto diverso, ignorando deliberatamente la serata celebrativa andata in onda sul primo canale. Ma di chi si tratta? Chi sono stati i personaggi non invitati al programma di Massimo Giletti?

La Tv fa 70: tanti i personaggi non invitati: perché si discute così tanto?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il 28 febbraio, su Rai Uno, è andato in onda La Tv fa 70, uno show condotto da Massimo Giletti che ha ripercorso la storia della televisione italiana: peccato che non siano stati invitati tanti personaggi che invece avrebbero dovuto esserci!

In tanti infatti hanno notato l’assenza di Milly Carlucci e Mara Venier, non ospitate in studio ma solo comparse nella clip di un’intervista, tra l’altro insieme. Si tratta solo di un filmato risalente alla stagione 2005/2006 di Domenica In.

E c’è chi fa presente che in una serata dove erano presenti artisti come Gaia e Gabbani, non particolarmente legati alla Rai e alla tv, forse ci sarebbe dovuto essere più spazio almeno per Milly Carlucci…

Qualcun altro ha parlato anche di altre assenze eccellenti, come Alessia Marcuzzi e Paola Saluzzi, al fianco di Gigi Sabani ne “Il grande gioco dell’Oca” di Jocelyn.

Quanto alle escluse, nessuna di loro sembra aver commentato la vicenda. Anzi, riguardo a ‘La Tv fa 70’ i canali social di Paola Saluzzi, Mara Venier e Milly Carlucci tacciono completamente.

Paola Saluzzi, dopo gli esordi a TMC e poi in Rai negli anni ’90, oggi è meno sotto i riflettori. La conduttrice ruppe con la tv pubblica già nel 1995, approdando a Mediaset per un breve periodo, per poi tornare ad UnoMattina al fianco di Luca Giurato.

Nel 2005, dopo lo scoppio di Vallettopoli, la Saluzzi si allontanò nuovamente dalla Rai, finendo prima su Tv2000 e poi su Sky, come presentatrice della striscia pomeridiana del TG. Nel 2017, poi, è tornata su Tv2000, alla conduzione di diversi programmi. Qualche sortita in Rai, però, l’ha fatta. Nel 2021 ha condotto il programma dedicato al concerto di Natale dal Senato e, l’anno scorso, #OnePeopleOnePlanet su RaiPlay.

