L’Eredità: beffa finale per il concorrente che collega tutte le parole ma non riesce a vincere, perdendo 75mila euro.

Nella puntata de L’Eredità del 18 marzo, la partita di Ferdinando ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso quando è arrivato alla fase finale, ovvero a quella Ghigliottina croce e delizia di tanti italiani. Lo ha fatto portando con sé fino alla fine un cospicuo montepremi di 150mila euro. Tuttavia, nonostante l’ottimismo manifestato nel collegare tutte e cinque le parole del gioco, la sua speranza si è infranta nel momento in cui la risposta esatta è risultata essere un’altra. Con 75mila euro in gioco dopo aver dimezzato una sola volta, la delusione di Ferdinando è stata palpabile, lasciando intravedere il fatto che, forse, credeva di aver già vinto. È stato un raro caso di concorrente che, nonostante sia riuscito a collegare tutte le parole della Ghigliottina de L’Eredità, non è riuscito a vincere, trovandosi di fronte un’amara beffa nell’ambito del celebre game show televisivo di Rai Uno.

A L’Eredità beffa amara alla ghighliottina: il concorrente credeva di aver vinto

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il 18 marzo a L’Eredità ha giocato Ferdinando, che è arrivato alla ghigliottina con 150mila euro.

Il concorrente ha dimezzato solo una volta, arrivando a giocarsi quindi 75mila euro.

Le parole da collegare erano: decollo, palco, cuore, testa e memoria. Il campione si è detto ottimista nel momento in cui ha scritto la parola “pulsante“, collegandole tutte e cinque. Peccato però che la parola giusta fosse un’altra, ovvero “tuffo“, tanto che la delusione è stata grande per lui che, probabilmente, credeva di aver già vinto.

Un’amara beffa a L’Eredità per un raro caso di concorrente che collega tutte le parole della ghigliottina senza vincere.

Nella stessa puntata, però, un’altra questione aveva mandato i telespettatori su tutte le furie, la risposta alla domanda “In che regione italiana si trova il Parco Nazionale della Majella?”.

C’è chi ha risposto Puglia, chi invece Molise, sbagliando e dimostrando che spesso si cade sulla geografia. E voi? Lo sapete in che regione si trova?

