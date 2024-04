Lory Del Santo racconta cosa conteneva l’ultima lettera di Conor, il figlio scomparso nel 1991, ricevuta il giorno dopo il funerale.

La scomparsa di Conor, il figlio di Lory Del Santo e della rock star Eric Clapton nel 1991, fece molto parlare di sé ma ora spunta un’ultima lettera che il bambino scrisse al papà. Conor precipitò nel vuoto sotto gli occhi increduli della tata dal 53° piano di un grattacielo di New York: la donna lo vide attraversare una porta-finestra lasciata sbadatamente aperta da un addetto alle pulizie dell’edificio. Qualche anno fa, a Domenica Live, fu la stessa showgirl a commentare quell’ultimo messaggio mandato dal bambino a papà. Andiamo a scoprire cosa diceva.

Lory Del Santo rivela cosa conteneva l’ultima lettera di Conor, il figlio scomparso

Sono trascorsi 33 anni dalla tragica scomparsa di Conor, il figlio di Lory del Santo ed Eric Clapton, ma il dolore ancora persiste, intatto e penetrante come il giorno della tragedia. La storia d’amore tumultuosa tra la showgirl italiana e il leggendario cantautore britannico è stata segnata da momenti di gioia intensa e di sofferenza profonda, culminando nella perdita insopportabile del loro bambino di quattro anni e mezzo, avvenuta nel 1991.

Lory ed Eric si erano incontrati nel 1985, in un amore che li aveva resi genitori l’anno successivo, ma che non aveva resistito alle sfide del tempo. Quando Conor precipitò da una finestra del 53º piano di un grattacielo di New York, la loro unione era già finita. Tuttavia, la tragedia li avrebbe legati per sempre in un dolore condiviso.

“Ero così felice quando ho saputo di aspettare Conor” ha confessato commossa Lory nel 2018, ricordando quei momenti su Domenica Live. E poi: “Non mi importava nulla, né la casa né i soldi. Eric mi ha donato tante emozioni, ma anche sofferenza. Era un uomo instabile. Ma voglio sottolineare che non sono rimasta incinta a caso”.

Il ricordo di Conor è rimasto vivo nel cuore di entrambi i genitori. “Conor aveva quattro anni e mezzo quando è morto – ha continuato Lory – Il padre stava per arrivare, stavamo per andare al parco. Se fosse stata colpa mia, non ce l’avrei fatta a superare questa tragedia”.

Ma c’è un ultimo gesto di Conor che ha toccato profondamente entrambi i genitori. Il giorno dopo il funerale, quando il dolore era ancora acuto e l’abisso della perdita sembrava insuperabile, una lettera rossa arrivò a Londra. “Io l’avevo dimenticato, ma Conor quando eravamo a New York aveva scritto una lettera e poi l’avevamo spedita al padre a Londra – ha raccontato Lory, – C’era scritto ‘I love you’. Sono rimasta pietrificata. Era l’ultimo messaggio che lui voleva dare, il più bello”.

Che fine ha fatto Marco Cucolo? Cosa fa oggi per vivere dopo l’addio a Lory

Lory Del Santo era tornata alla ribalta per la sua storia con Marco Cucolo – di 33 anni più giovane – che nel 2022 partecipò con lei all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi.

Il naufrago dovette abbandonare il reality per seri problemi di salute e calcoli alla cistifellea che lo portarono a perdere molto peso e ad un intervento chirurgico. Dopo l’Isola i due si lasciarono. Lui è ancora molto attivo sui social, e sembra aver lasciato il mondo dello spettacolo. In passato ha lavorato come modello per diversi marchi, ma ora pare essersi dedicato ad alcune attività imprenditoriali…

Photo Credits: Kikapress