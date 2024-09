Luca Giurato: la gaffe del TG 1 nel celebrare il ricordo del compianto giornalista. C’entra anche Mara Venier.

La scomparsa di Luca Giurato, arrivata a ciel sereno durante il pomeriggio di ieri, mercoledì 11 settembre, ha scosso profondamente il mondo dello spettacolo e non solo: la notizia è stata diffusa praticamente ovunque, tanto che anche il TG1 delle 20:00 gli ha dedicato un commosso servizio in ricordo della sua lunga carriera e del suo carisma inconfondibile, pur tuttavia compiendo un’enorme gaffe. Nel corso del servizio, infatti è stato commesso un piccolo errore che non è passato inosservato e che ha coinvolto, in maniera del tutto involontaria, anche la nota conduttrice Mara Venier, suscitando una serie di commenti e reazioni sui social. Ma cosa avranno mai combinato i giornalisti del primo canale? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Luca Giurato: la gaffe del TG 1 nel commemorarne la figura

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Luca Giurato ci ha lasciato ieri, 11 settembre, portando tanta tristezza nelle case di tutti coloro che l’hanno sempre amato ed apprezzato.

Il TG 1 delle venti ha voluto dedicargli quindi un servizio, commettendo però una piccola gaffe, riguardante soprattutto Mara Venier.

Nel 1996, infatti, Giurato condusse Domenica In insieme a lei. Fu una storia esilarante dato che, in un’occasione, il conduttore provò a prenderla in braccio facendola cadere rovinosamente (e rompere il ginocchio).

Al TG 1 di ieri, dunque, Mara Venier ha voluto ricordare il collega ma si è trovata di fronte a un piccolo strafalcione.

Nei titoli in sovrimpressione, infatti, non era scritto “Mara Venier” ma “Maria Venier”. Date le gaffe commesse in vita da Luca Giurato, dunque, non poteva esserci modo migliore per celebrarne la memoria, con quello che è parso essere un piccolo omaggio involontario…

‘Ero stanco’, cosa disse Giurato nella sua ultima intervista prima di morire: perchè aveva lasciato la tv e il suo lavoro

Luca Giurato non si vedeva da un po’ in televisione, dato che si era ritirato dal piccolo schermo per godersi la pensione.

“Ho finito quando dopo il decimo anno ho detto addio a Uno Mattina, era un addio sentito. Ero stanco. Quando si sente di non essere più nella forma dovuta si deve troncare, è un dovere che meritano sia le trasmissioni sia soprattutto gli ascoltatori o telespettatori“, disse in un intervista a Radio Rai.

E poi aggiunse: “Quindi con la conduzione ho chiuso. Sono molto contento di essere invitato in molte trasmissioni sia televisive sia radiofoniche e adesso da un po’ di tempo contentissimo che mi invitano anche a Mediaset. Mi fa molto piacere andare lì, ma sempre come opinionista e ospite“.

Photo Credits: Kikapress