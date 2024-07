Mahmood, Ornella Vanoni fa uno spoiler sul nome del fidanzato? Cosa ha dichiarato la cantante sulla dolce metà dell’artista?

Mahmood ha sempre tenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata e sul nome del suo fidanzato, se è vero che il cantante ne ha uno (anche perché nonostante le voci, non si è mai espresso pubblicamente sul proprio orientamento sessuale). A fare però una rivelazione spoiler sulla questione è stata un’altra artista, ovvero Ornella Vanoni, non sappiamo con quale consapevolezza. La cantante, infatti, durante l’ospitata in un podcast ha rivelato di essere stata a cena a casa di Mahmood e che il suo fidanzato abbia cucinato per lei. Insomma, la Vanoni ha lanciato una pietra che pesa come un macigno, facendo partire la caccia al nome del possibile fidanzato di Mahmood. Gli indizi, a dirla tutta, portano tutti da una parte. Andiamo a scoprire dove.

Mahmood: lo ‘spoiler’ di Ornella Vanoni sul nome del possibile fidanzato del cantante

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ornella Vanoni è stata ospitata a 2046, il podcast di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli, lasciandosi andare a delle dichiarazioni su Marco Mengoni.

“Se sono stata a casa di Mahmood a mangiare? Se ha cucinato lui? No, Lui ha un fidanzato che cucina, però ogni tanto, perché sta a Berlino“, ha rivelato la Vanoni. Spoilerando in un colpo solo l’orientamento sessuale di Mahmood (mai espresso pubblicamente) e il fatto che abbia un fidanzato.

Ed è proprio sul nome di quest’ultimo che i curiosi si sono scatenati, anche perché qualche mese fa Mahmood si dichiarava ancora single.

Secondo il sito Gay.it, invece, il fidanzato del cantante sarebbe Noah Oliveira, modello dal fisico statuario impegnato tra Germania e Inghilterra che lavora per un’agenzia di Berlino.

Lo scorso San Valentino, sia Noah che Mahmood pubblicarono la stessa Instagram Stories, con lo stesso dolcetto… Sarà davvero lui il fidanzato di Mahmood?

Mahmood si sbottona, le parole su quella relazione lunga cinque anni. Cosa dichiara per la prima volta

In realtà, non è che Mahmood non si sia mai sbottonato… In un’intervista a Paper Magazine di un paio di settimane fa, ha detto: “Ad esempio, ho questo ex con cui ho avuto una relazione più lunga per cinque anni. Adesso siamo amici, ma ho scritto questa canzone che era sincera al 100%. C’è una parte in cui dico: ‘Più che far parte di una cosa a tre, mi piacerebbe avere dei fiori’. Capisco che a volte l’altra persona possa sentirsi attaccata perché certe cose devono rimanere private. Ma se censurassi quella storia, perderei l’opportunità di entrare in contatto con le persone“.

