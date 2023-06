Il rapporto tra Damiano David, il cantante dei Maneskin, e Martina Taglienti non è solo una novità di oggi: ecco cosa c’è stato prima di quel bacio

Il nuovo caso nazionale è quello del bacio tra Damiano David, cantante dei Maneskin, e Martina Taglienti, modella parte del giro della band e molto amica di Victoria De Angelis e di Thomas Raggi. La presenza della ragazza al fianco della band (e di Damiano), però, non è una novità di oggi. Sfogliando un po’ i social, infatti, si è scoperto che non si tratterebbe di qualcosa nato così da un giorno all’altro, ma decisamente più profondo. Andiamo a scoprire il perché.

Damiano David: il bacio con Martina Taglienti e tutta la verità sul loro rapporto

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il bacio in discoteca tra Martina e Damiano ha fatto scalpore perché tutti credevano che il cantante dei Maneskin fosse fidanzato con Giorgia Soleri.

Ma quel che è certo è che Martina Taglienti e Damiano David si conoscono da almeno 6 anni. Anzi, molti fan hanno ritrovato dei messaggi risalenti al 2017, nei quali su Instagram Damiano scrive un “Ti amooooo” sotto una foto di Martina. E in un altro messaggio scrive “Posso dire che sei la mia fidanzata?”, ottenendo in risposta un “Non è professionale non diciamolo in giro“.

Insomma, una forte amicizia e una certa simpatia tra i due c’è da anni.

La reazione di Giorgia Soleri su Instagram: cosa è successo sui social dopo quel video. Il gesto contro tutti i membri della band

Nel frattempo, Giorgia Soleri non ha rilasciato dichiarazioni dopo il video in discoteca tra Martina e Damiano. Ma l’ormai ex fidanzata del cantante dei Maneskin, al di sopra della crisi passata in sordina, ha fatto qualcosa di più: ha smesso di seguire su Instagram tutti i membri della band: Thomas Raggi, Ethan Torchio, Victoria De Angelis, e lo stesso Damiano David.

Anzi, a dire la verità, pare che Giorgia Soleri seguisse su Instagram anche Martina Taglienti. Ebbene, ha smesso di seguire anche lei (mentre Martina la segue ancora).

Una netta presa di distanza da tutto il mondo Maneskin?

