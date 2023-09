I Maneskin sono “l’ultima rock band”? La definizione del New York Times fa arrabbiare qualcuno. Scopriamo il perché.

Da qualche anno, i Maneskin hanno catturato l’attenzione di tutto il mondo, confermandosi come una delle band italiane con più successo internazionale, tanto che il New York Times ha parlato di loro come dell’ “ultima rock band“, specie dopo la vittoria agli MTV Video Music Awards. A qualcuno però la definizione del celebre quotidiano statunitense non è andata affatto giù e in particolare a qualche figlio di qualche leggenda della musica rock. Ma cosa avrà causato questa nuova ondata di polemiche?

Maneskin “ultima rock band”: la definizione del New York Times fa discutere

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il New York Times ha parlato del gruppo italiano più in vista di sempre intitolando un articolo a loro dedicato con le parole “Is Maneskin the Last Rock Band?”, ovvero “I Maneskin sono l’ultima rock band?”.

La definizione, però, non è stata digerita dalle figlie di due leggende del rock come la figlia del compianto Chris Cornell degli Audioslave e dei Soundgarden, nonché quella di Dave Grohl, leader dei Foo Fighters ed ex batterista dei Nirvana.

Lily Cornell Silver ha risposto all’articolo del New York Times con un “What?” che lascia intendere un certo disappunto. Violet Grohl, a sua volta, ha scritto: “Who wrote this lmao“, ovvero “Chi ha scritto questa roba, mi sta facendo ridere da morire“.

Ora, ammettendo che i gusti sono gusti, secondo voi hanno ragione le due figlie d’arte?

Il figlio di Mick Jagger reagisce male all’articolo? La sua reazione pubblica

Anche Lucas Jagger, figlio di Mick Jagger dei Rolling Stones ha reagito come le altre due ragazze all’articolo del New York Times sui Maneskin.

Il 24-enne ha commentato a sua volta con un “What” che, come quello di Lily Cornell Silver, lascia intendere tutto il suo disappunto.

