Non passa inosservata la presentazione di un servizio su Simona Ventura da parte di Mara Venier: cosa è successo a Domenica In?

Nella puntata di Domenica In dello scorso 15 ottobre, non è passato affatto inosservato un nome che Mara Venier ha urlato in diretta: quello di Simona Ventura. Nel lanciare un servizio sulla collega conduttrice, infatti, la storica presentatrice del salotto domenicale di Rai Uno, si è forse lasciata andare a un po’ di entusiasmo di troppo, scatenando di fatto le reazioni del popolo del web. Ma cosa avrà mai fatto?

Domenica In: quel nome gridato in diretta non passa inosservato

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tra le nuove danzatrici della prossima edizione di Ballando con le stelle ci saranno Paola Perego e Simona Ventura, co-conduttrici di Citofonare Rai 2. Ad ogni nuovo concorrente in gioco nel nuovo programma di Milly Carlucci, Domenica In ha dedicato un servizio. Fin qui tutto regolare, se non fosse per il fatto che tra Simona Ventura e Mara Venier non scorre buon sangue, soprattutto dopo la storia e poi la rottura tra l’ex conduttrice di Quelli che il calcio e Gerò Carraro, figlio di Nicola (marito di Mara Venier).

Tuttavia, quando Mara Venier ha presentato il servizio su Simona Ventura, lo ha fatto urlando il suo nome con una sorta di nonchalance, facendo subito impazzire il web.

Tra un “Mara che declama Simona Ventura” e un “Mara Venier ha appena nominato Simona Ventura. Si sono per caso già registrate scosse sismiche negli studi Rai?”, su X c’è chi addirittura si chiede: “Mara che presenta Simona Ventura e Paola Perego (con entusiasmo). Che Ballando possa far fare pace tra Mara e Simona?”

La reazione di Simona Ventura per Mara Venier: ‘Odio l’ipocrisia’. Frecciatina per la sua collega e non solo

Qualche anno fa, al Maurizio Costanzo Show, fu Simona Ventura a parlare del loro rapporto: “Io e Mara siamo due sanguigne. Siamo amiche, lei mi ha molto supportato nel mio rapporto con Gerò. Tra l’altro l’ho conosciuto a una festa a casa sua e di Nicola. Poi abbiamo litigato per colpa di una terza persona che ha raccontato bugie a cui lei ha creduto. Non ci siamo più parlate“.

Chi sarà mai questa terza persona?

