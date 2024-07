Maratona Mentana: caos durante la messa in onda del ballottaggio delle elezioni legislative francesi. Cosa è successo in diretta?

La messa in onda della Maratona Mentana in riferimento alla giornata di ballottaggio delle elezioni legislative francesi ha corrisposto con un caos incredibile che si è visto durante la trasmissione. A partire dalle 20.00 di domenica 7 luglio, il celebre direttore del TG La 7 ha tenuto le redini del suo emblematico programma di approfondimento politico, raccontando in tutto e per tutto l’incredibile e sconvolgente risultato finale delle elezioni legislative francesi, nelle quali il risultato del primo turno è stato completamente ribaltato dalla vittoria del Nuovo Fronte Popolare e la relegazione del Rassemblement National di Marine Le Pen al terzo posto, dietro la sinistra e la coalizione di Emmanuel Macron. Ma cosa è successo durante la Maratona Mentana? Andiamo a scoprirlo insieme.

LEGGI ANCHE: — Mentana, cosa fa dopo 22 ore di maratona elettorale: gli spettatori increduli davanti al televisore

Maratona Mentana: il caos durante lo speciale per il ballottaggio in Francia

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la Maratona Mentana per i risultati del ballottaggio delle legislative francesi è scoppiato il caos.

Per prima cosa, Alessandra Sardoni, in collegamento dalla sede del Fronte Popolare, è riuscita a parlare per pochi secondi, travolta dai festeggiamenti. “Guarda, scusami, ci sono delle urla“, ha detto a Mentana, che ha risposto: “È evidente, ora ti hanno anche tagliato l’audio. Ti vediamo ma non ti sentiamo“.

Poi, Mentana ha tentato il collegamento con Adriana Bellini dalla sede del Rassemblement National ma, anche lì, il problema è persistito.

“Tentiamo di capire se è un problema nostro intanto“, ha ripetuto il direttore, mentre si è sentita l’inviata dire sconfortata “Ma perché non sento niente?”

“La regia deve prendere in mano la situazione, sennò è impossibile comprendere“, ha concluso Mentana. Ma il caos della diretta si è estrinsecato in tutta la sua forza, sconcertante come il risultato delle elezioni francesi.

Photo Credits: Kikapress