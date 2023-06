Magia sul palco dei Tim Summer Hits tra Elodie e Marco Mengoni: ecco cosa ha fatto il cantante poco dopo la fine dell’esibizione

La prima serata dei Tim Summer Hits 2022 in onda su Rai Due ha visto dei momenti memorabili, tra cui soprattutto quello del quale sono stati protagonisti due straordinari artisti della musica italiana: Marco Mengoni ed Elodie. Ma cosa avranno mai combinato i due artisti? E qual è il bellissimo gesto di Marco al termine della loro esibizione che è riuscito a colpire al cuore tutti i suoi numerosissimi fan?

Magia sul palco del Tim Summer Hits tra Marco Mengoni ed Elodie

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sul palco del Tim Summer Hits, Marco Mengoni ed Elodie si sono esibiti sulle note di Pazza Musica, singolo del momento che li ha visti collaborare in quella che è già una delle colonne sonore dell’estate.

I due si sono esibiti in questo brano con un look molto anni ’90, duettando sul palco con un’intesa straordinaria e coreografie dai richiami all’epoca d’oro del pop. Un momento in grado di far impazzire i fan, senza alcun dubbio. Ma mai come quello successivo, quando Marco ha fatto un gesto meraviglioso.

Mentre lasciava il palcoscenico insieme ad Elodie, infatti, Marco le ha stretto la mano, dimostrando ancora una volta la grande chimica artistica che c’è tra loro.

“Si tenevano per mano, volevo piangere“, ha commentato una fan sui social. E un’altra ha risposto allo stesso modo: “Tatini loro che si prendono per mano all’uscita dal palco“

Marco Mengoni e la parolaccia sul palco del Tim Summer Hits: se la lascia scappare. Cosa ha detto davanti a Nek e Delogu

Al termine della sua esibizione sul palco dei Tim Summer Hits insieme ad Elodie, però, Marco Mengoni si è anche fatto sfuggire uan parolaccia davanti a Nek e Andrea Delogu, conduttori della serata.

Commentando esibizioni e prossimi impegni dei due artisti, il buon Marco ha detto: “Si direbbe meco…ni da noi“… facendo impazzire immediatamente il popolo immenso dei suoi fan.

Photo Credits: Kikapress