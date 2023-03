In tanti si aspettavano minuti extra nel finale di Mare Fuori 3 su Rai Due. Le cose però sono andate diversamente.

Secondo alcune teorie presenti sul web, sembra che ci siano dei minuti aggiuntivi di Mare Fuori dopo la scena che segna il finale della terza stagione che sarebbero dovuti andare in onda in tv.

Mare Fuori 3: non va in onda quella scena dopo il finale

La terza stagione di Mare Fuori, disponibile su RaiPlay, termina con l’incontro-scontro tra Salvatore Ricci, Rosa Ricci e Carmine Di Salvo, accompagnato da uno sparo udibile dai telespettatori che hanno seguito tutti gli episodi. Successivamente, la scena finisce in un blackout, lasciando incerti i destini dei personaggi coinvolti.

Tuttavia, sui social circola una voce di corridoio secondo la quale esisterebbero dei minuti extra di Mare Fuori 3, che dovevano essere trasmessi in occasione della messa in onda su Rai 2 ma che non sono mai arrivati. Il finale di Mare Fuori 3 su Rai 2 è stato perfettamente uguale a quello presente su Rai Play.

Inoltre, la capo sceneggiatrice Cristiana Farina, in un’intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno nel corso della messa in onda su Rai 2, ha smentito il tutto. Quella scena non esiste e le immagini che circolano sui social sono probabilmente un montaggio.

Qualcuno, guardando la durata di 70 minuti di Mare Fuori nel Palinsesto Rai e confrontandola con i 61 minuti della stessa puntata su Rai Play, si era illuso che quei minuti esistessero… Peccato che probabilmente il differente minutaggio può essere legato alla presenza della pubblicità o ad un arrotondamento.

In compenso, però, su Rai 2 è andato in onda il trailer di una nuova serie TV nella quale compaiono tanti attori di Mare Fuori, “Noi siamo leggenda“. C’è chi afferma che sia stato un trucchetto utilizzato per tenere incollati allo schermo i telespettatori che aspettavano i minuti extra… ma chi può dirlo?

Spoiler: cosa succederá nella quarta stagione a Ciro e Rosa Ricci: non è come sembra

Nel frattempo, dato il finale sospeso di Mare Fuori 3, cominciano a diffondersi anche degli spoiler sulla quarta stagione. Attualmente non sappiamo se Ciro sia effettivamente morto nel finale della terza stagione di Mare Fuori, poiché la mancanza dei tanto attesi minuti extra suggerisce una sua presunta morte, visto che il personaggio non fa ritorno.

Tuttavia, è importante tenere a mente che la scena conclusiva della terza stagione potrebbe essere ripresa all’inizio della quarta stagione, e in questo modo potrebbe rivelarsi il ritorno di Ciro, che salverà la sorella Rosa dal padre Salvatore.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Fosforo