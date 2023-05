Al via le riprese della quarta stagione della fortunata serie Rai “Mare fuori”, ma i fan dovranno armarsi di tanta pazienza: ecco perché

Mare Fuori 4 è in via di lavorazione ma i fan dovranno armarsi di santa pazienza prima di ritrovare sul piccolo schermo le vicende dei loro beniamini. La messa in onda infatti non è per niente immninente. Un po’ c’era da aspettarselo, visto che le riprese sono appena iniziate. Ma vediamo che cosa sappiamo finora sulla quarta stagione.

Mare Fuori 4, al via le riprese

A dispetto di quanto dichiarato di recente dal dirigente di Rai Fiction Michele Zatta le riprese di Mare Fuori 4 non inizieranno il 29 maggio. Sono infatti già iniziate come aveva già spoilerato l’attore Antonio De Matteo parlando del 22 maggio come primo giorno di ciak. E in effetti così è stato. Il set è stato riaperto a Napoli e anche l’attrice Maria Esposito, che interpreta Rosa Ricci, ha condiviso su TikTok una clip riprendendo la location della serie scrivendo: “Dove sono?”.

Quando andranno in onda i nuovi episodi di Mare Fuori 4

Come detto, però, bisognerà aspettare prima di gustarsi in tv i nuovi episodi. Ma quanto? Non c’è nulla di ufficiale, ma si parla di una messa in onda sulla Rai per l’inverno 2024 o nella stagione tv 2024/2025. Intanto sappiamo già il titolo del primo episodio, svelato per errore dall’attrice Clotilde Esposito sui social: “Nel nome dell’amore”.

Le anticipazioni della quarta stagione

Grande curiosità anche intorno alla trama della nuova stagione. Sembra ormai certo il ritorno di Ciro, interpretato da Giacomo Giorgio. L’attore ha condiviso un’immagine del copione sul quale si legge: “Ciro la guarda sorpreso. Rosa: Io non voglio stare qui, io voglio solo stare con…”. Allo stesso modo ci sarà anche Nicolas Maupas e ovviamente fiato sospeso per la sorte di Rosa Ricci che nell’ultimo episodio della terza stagione era al centro di uno sparo insieme a Carmine. Chissà se anche lei è stata raggiunta dal colpo, ma il fatto che il personaggio sarà presente anche nei nuovi episodi ci fa supporre che a essere in pericolo di vita possa essere Salvatore Ricci.

Cosa hanno notato i fan

Ma non è tutto, perché nelle ultime ore sul web è apparso un video che è stato studiato nei minimi dettagli dai fan. Maria Esposito ha postato nelle stories un momento delle prove avvenute sul set in compagnia di Lucrezia Guidone, Sofia Durante in Mare Fuori. Ebbene alcuni fan hanno provato a leggere il labiale dell’attrice per avere un primo indizio sui nuovi episodi. La Guidone sembra dire: “Una località protetta e con una nuova identità”. Il riferimento potrebbe essere a uno dei personaggi trasferito altrove oppure l’arrivo a Napoli di una new entry.

Foto: Ufficio Stampa Fosforo