Arrivano le prime immagini dal set di Mare Fuori 4 (e con esse i primi spoiler): ecco che cosa accadrà a Rosa e Carmine.

Dopo il grande successo della stagione 3, arrivano le prime immagini dal set di Mare Fuori 4 e con esse i primi spoiler. Già si parla di quello che avverrà nella nuova stagione, soprattutto tra Rosa Ricci e Carmine Di Salvo, interpretati rispettivamente da Maria Esposito e Massimiliano Caiazzo. Ma cosa avverrà davvero nella nuova edizione di una fiction RAI che sembra essere tra le più amate di sempre? Andiamo a scoprirlo insieme (ma se non volete rivelazioni su ciò che accadrà smettete subito di leggere).

Mare Fuori 4: le prime foto dal set (e i primi spoiler)

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Deianira Marzano ha pubblicato delle foto inviatele come sempre dai fan, che mostrano come Rosa Ricci (Maria Esposito) e Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo) siano presenti sul set della stagione 4 di Mare Fuori.

Al termine delle riprese di ieri, 25 maggio, sono stati ripresi da lontano da molti fan, che stanno provando a proporre e riproporre scatti rubati sul set. Per questa ragione, sono in molti a chiedere rispetto sia per gli attori e la produzione che per gli stessi fan che vogliono godersi in pace la fiction quando uscirà, probabilmente a febbraio 2024. Si tratta di una lunga attesa, ma ne varrà la pena.

L’invadenza sul set sta infatti scatenando una vera e propria corsa all’appello. Lo stesso giornalista Gabriele Parpiglia ha chiesto di non fare spoiler né tantomeno chiedere troppo sui social, perché il rischio di rovinare tutto, a partire dal lavoro di attori e produzione, è grandissimo.

Una piccola anticipazione però possiamo darvela anche noi. Maria Esposito era fidanzata con Antonio Orefice, che nella fiction interpreta Totò. La loro storia è finita e in tanti, pur dispiaciuti dell’accaduto, hanno subito ipotizzato che, finalmente, le scene tra Carmine e Rosa potranno essere più passionali e senza gelosia. Sarà davvero così?

Photo Credits: Ufficio Stampa Fosforo