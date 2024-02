Mare Fuori l’errore sul tatuaggio dedicato a Ciro Ricci non passa inosservato: cosa è successo nella quarta stagione?

La messa in onda della quarta stagione di Mare Fuori è iniziata ieri sera su Rai2, inaugurando un ciclo di episodi che continuerà ad andare in onda ogni mercoledì in prima serata fino al 27 marzo: mentre l’attesa per la nuova stagione era palpabile e i numeri su RaiPlay hanno già registrato dei record, c’è un episodio che nasconde un errore, un dettaglio che è sfuggito ai più, ma non agli occhi più attenti degli spettatori. L’errore riguarda il tatuaggio che i giovani protagonisti hanno dedicato a Ciro Ricci, e si rivela in una scena della quinta puntata.

LEGGI ANCHE:– Mare Fuori 4, spunta Filippo nella nuova puntata: quello strano dettaglio confermato da alcuni fan della serie tv

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel quinto episodio della quarta stagione, intitolato “Questioni di Scelte“, c’è un momento in cui Edoardo, interpretato da Matteo Paolillo, si trova a discutere con Micciarella e Milos riguardo al suo legale, mentre fuma una sigaretta con la mano sinistra. Durante questa scena, quando la sua mano si avvicina al viso, gli osservatori più attenti hanno notato che il tatuaggio dedicato a Ciro, fatto dai personaggi della serie dopo la sua morte, è magicamente sparito.

L’errore di edizione che ha portato a questa svista è un punto di discussione tra gli appassionati della serie. È interessante notare che nella scena precedente, dove Edoardo discute con l’avvocato Alfredo D’Angelo, il tatuaggio è ben visibile sulla sua mano, creando un’incoerenza evidente all’interno della stessa puntata.

Il tattoo in questione è un omaggio al compagno scomparso, un elemento simbolico all’interno della trama di Mare Fuori. Inciso sulla pelle dai protagonisti stessi nel primo episodio della seconda stagione, rappresenta un legame indelebile con uno dei personaggi più emblematici della serie, Ciro Ricci.

Questo errore, seppur minimo, solleva domande sul processo di produzione e post-produzione di Mare Fuori: cos’è andato storto? È stata solo una svista?

Photo Credits: Kikapress