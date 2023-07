La quarta stagione di Mare Fuori sta per arrivare, nel frattempo Piersilvio Berlusconi dice la sua a proposito delle fiction in Italia…

Durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva, ovvero quella targata 2023/2024, Piersilvio Berlusconi ha risposto alle domande dei giornalisti, dando qualche informazione in più rispetto alle scelte fatte dall’azienda in merito ai programmi e alle serie tv.

Proprio a proposito di quest’ultime, l’AD di Mediaset ha risposto focalizzando l’attenzione sul diverso pubblico di riferimento tra Mediaset e Rai: “Siamo in una situazione complessa nel fare le fiction perché la Rai fa una fiction molto da tv pubblica e che punta al pubblico di riferimento Rai che è un pubblico, diciamocelo, molto più anziano” ha spiegato.

Piersilvio Berlusconi ha anche lanciato una frecciatina a proposito del caso “Mare Fuori” e del successo della serie tv, spiegando che: “Mare Fuori sarà pure un grande prodotto ma ha fatto grandi ascolti sul web, non in televisione, è diverso”.

Quando uscirà la quarta stagione di Mare Fuori? Ecco finalmente la data

A proposito di Mare Fuori, sono in tanti ad aspettare la nuova serie, la quarta per la precisione, che è attesa su Rai2 per l’inizio del 2024.

Secondo le canoniche programmazioni, i primi episodi dovrebbero essere disponibili su RaiPlay tra il 31 gennaio e l’1 febbraio, e dovrebbero trasmessi su Rai2 successivamente, a partire dal 14 febbraio.

Nella “peggiore” delle ipotesi, invece, la quarta stagione di Mare Fuori potrebbe arrivare al più tardi per l’autunno 2024. I fan attendono.

Foto: ufficio stampa Fosforo