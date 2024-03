Massimo Ceccherini lancia frecciatine a Mara Venier direttamente da Rai Uno: cosa ha detto su di lei da Francesca Fialdini.

Sta facendo discutere l’ospitata recente di Massimo Ceccherini da Francesca Fialdini a ‘Da noi a ruota libera’, dove si è lasciato andare incredibilmente su una serie di argomenti. Il motivo della sua ospitata, essenzialmente, è il fatto che il film ‘Io capitano’ di Matteo Garrone, candidato agli Oscar, lo veda come sceneggiatore. Ebbene, tra una chiacchiera sul film e l’altra, ad un certo punto, il buon Ceccherini ha cominciato a prendersela oltremodo con Mara Venier, facendo un appello alla Rai per “levarla” dato che “ha fatto il suo corso”. Davanti agli occhi di una turbatissima Fialdini, Ceccherini ha motivato incredibilmente le sue parole, scatenando uno dei momenti al contempo più esilaranti e imbarazzanti della storia della televisione italiana. Non ci resta che andare a scoprire insieme quello che ha detto e cosa ha combinato su Rai Uno.

Massimo Ceccherini su Mara Venier: “Leviamola!”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Massimo Ceccherini è tra i candidati al Premio Oscar come sceneggiatore di Io capitano, film di Matteo Garrone. Ebbene, parlando della questione a Da noi a Ruota Libera di Francesca Fialdini, si è fatto sfuggire una serie di battute decisamente fuori dalle righe….

“Ma poi, scusa… ma Domenica In dura troppo – ha detto ad un certo punto – accorciate Domenica In e allunga te. Largo ai giovani… basta. La D’Urso, via. La Venier, tutte a casa“.

Poi ha aggiunto, rivolto alla Fialdini: “Scusa, se la Venier l’accorci, l’accorci, l’accorci… la levi. Poi la Venier viene ospite da te a piangere come la D’Urso. Poi anche te quando invecchierai vai a piangere dal figlio di Matano…”

E ancora: “Mara è simpaticissima e bellissima però ha fatto il suo corso. Leviamola e largo ai giovani. Si fa come a Canale 5. Hai visto la D’Urso? Via, ciao…”

“Ma non esiste proprio, Mara sta benissimo dove sta, fa un grandissimo successo“, ha concluso disperata la Fialdini.

La battutaccia di Ceccherini sugli Oscar: fa infuriare le Comunità Ebraiche. Cosa ha detto

Ma non è quella su Mara Venier la gaffe terribile di Massimo Ceccherini che, sempre a Da noi a Ruota Libera, si è fatto scappare una frase che ha alzato un certo polverone.

Parlando di Io capitano, candidato come miglior film internazionale agli Oscar, ha detto: “Sappiate che il film nella cinquina è il più bello, solo che non vincerà, forse, perché vinceranno gli ebrei, perché quelli vincono sempre“.

Il suo è sicuramente un riferimento a La zona di interesse, film britannico che racconta la vita del comandante di Auschwitz e della sua famiglia. Inutile dire che le sue parole hanno fatto arrabbiare le Comunità Ebraiche Italiane, che hanno emesso un comunicato: “È gravissimo e inaccettabile che Massimo Ceccherini, candidato agli Oscar per la sceneggiatura di Io capitano, abbia rilanciato a Ruota Libera su Rai 1 uno dei più tristi e abusati stereotipi antisemiti, sostenendo che il suo film merita di vincere ma non vincerà in quanto ‘vinceranno gli ebrei, perché quelli vincono sempre’ […] Ci auguriamo che la conduttrice, Francesca Fialdini, non abbia ‘colto’ le parole pronunciate da Ceccherini solo perché stava formulando una seconda domanda. Se invece le avesse sentite e avesse deciso di non intervenire, sarebbe doppiamente grave. Affermazioni razziste come queste non possono cadere nel silenzio, perché silenzio e indifferenza sono l’anticamera della violenza antisemita, inammissibili soprattutto sulla Rai”.

