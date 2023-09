Massimo Giletti lascia La7 e torna in Rai, così come Giulia Salemi da Mediaset approda nel talk show condotto da Alberto Matano

Dopo diversi mesi di speculazioni e indiscrezioni sul futuro lavorativo di Massimo Giletti, sembra che il celebre giornalista e conduttore sia pronto per un ritorno in Rai. Secondo alcune fonti, sembra che Giletti abbia deciso di abbandonare definitivamente La7 e di fare il suo ritorno alla televisione di Stato.

Secondo quanto riportato dalla rubrica di Alberto Dandolo sul magazine Oggi, Giletti è pronto a fare un ingresso trionfale nella Rai, dove si dedicherà al genere del varietà conducendo un programma completamente nuovo. Questa notizia è stata anche confermata da Il Foglio, che ha riferito di un accordo per sette puntate di intrattenimento.

Il nuovo show di Giletti dovrebbe vedere la luce nel 2024 e sembra che si allontanerà dalla sua consueta cronaca e inchieste per abbracciare un format più leggero e orientato verso l’intrattenimento.

Ma la vera sorpresa potrebbe essere il desiderio segreto di Giletti di tornare a condurre “Non è l’Arena” in futuro e magari riportarlo in onda sulla Rai. Questo sarebbe un grande ritorno per il programma, che un tempo faceva concorrenza a “Domenica In”.

Ma le novità non riguardano solo Massimo Giletti. La Rai ha contrattualizzato anche Giulia Salemi, influencer italo-iraniana nota al grande pubblico. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Giulia Salemi farà parte del team degli ospiti fissi del programma “La Vita in Diretta“, condotto da Alberto Matano.

Giulia Salemi si dedicherà anche a un altro progetto televisivo interessante. Insieme al compagno Pierpaolo Pretelli, condurrà “Ex on the Beach Italia“, uno show di MTV in onda su Paramount+ ispirato all’omonimo programma britannico. Questo reality porterà i concorrenti single in una località esotica con l’obiettivo di trovare l’amore sotto gli occhi dei loro ex fidanzati, che entreranno nel gioco nel tentativo di complicare le cose.

Foto: Kikapress