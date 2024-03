Cosa è successo tra Eleonora e Niccolò dopo la vittoria della ragazza nella puntata finale di Masterchef 2024?

L’edizione 2024 di Masterchef, la numero 13, è stata vinta da Eleonora Riso, che è riuscita a convincere i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli con il suo menù “Ichigo Ichie” ispirato alla cucina giapponese e alle sue tradizioni. Fin qui nulla di strano ma in molti si sono accorti di qualcosa che si è vista durante le battute finali del programma, a partire dal momento in cui Barbieri ha annunciato la conquista del titolo da parte di Eleonora. In molti si sono chiesti dove fosse Niccolò Califano, considerato fino a qualche settimana fa uno dei candidati alla vittoria finale, prima di venire eliminato.

Masterchef 2024: cosa è successo tra Eleonora e Niccolò dopo la finale?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo l’annuncio della vittoria di Eleonora a Masterchef 2024, in molti si sono chiesti dove fosse Niccolò Califano, che con lei aveva instaurato un certo feeling…

Infatti, dopo l’annuncio della vittoria della ragazza, non è mai stato inquadrato il loro incontro né il loro abbraccio… Qualcuno è riuscito a scovarlo sullo sfondo, ma la verità è che le telecamere della regia non l’hanno mai ripreso direttamente.

E qualche fan più accanito, addirittura, ha messo in pausa, cercando avanti e indietro il momento, convinto che potesse partire una vera e propria ship tra i due…

Cosa ha pubblicato Niccolò appena finito il programma: la frase per Eleonora che ha lasciato tutti di stucco

E proprio a proposito di questo, a far discutere sono i commenti di Niccolò comparsi sui social. Su Instagram, ha scritto sotto un post che annuncia la vittoria di Eleonora “L’unica cosa che ha senso“, con tanto di cuoricino. Ma, soprattutto, ha scritto un bellissimo post.

“Entrato con Riso Ludi. Uscito con Riso Eleonora… Più che altro Piantino Eleonora in questa foto. All’ inizio mi sembravi una pazza…Poi ti ho conosciuto meglio e ho scoperto che effettivamente sei una pazza… Non hai mai deluso le mie aspettative in questo, anzi, sei stata una pazza ben oltre le mie aspettative e per questo mi hai sempre sorpreso e strappato un po del tuo Riso. Ti ho già detto che per me hai il cognome più bello del mondo quindi adesso asciugati quelle lacrime di pino mugo e rimani concentrata per questa sera. Mi sarebbe piaciuto tanto abbracciarti anche in finale“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Sky