Ieri sarebbe stato l’85-esimo compleanno di Maurizio Costanzo, scomparso a Febbraio scorso: ma come ha reagito Maria De Filippi?

Ieri, 28 agosto 2023, Maurizio Costanzo avrebbe compiuto 85 anni ma il giornalista e conduttore televisivo ci ha lasciato lo scorso 24 febbraio. Ebbene, mentre in tanti si stanno affollando nel lasciare messaggi di ricordo in occasione del suo compleanno, c’è una voce che sembra non udirsi: quella di sua moglie, Maria De Filippi. La conduttrice di C’è Posta per Te e Amici, infatti, non ha fatto menzione al compianto marito né al suo compleanno.

Compleanno Maurizio Costanzo: l’omaggio del pubblico e la reazione di Maria De Filippi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tanti VIP, nelle scorse ore, hanno omaggiato la memoria di Maurizio Costanzo nel giorno del suo compleanno, raccontando aneddoti a riguardo o citando alcune sue celebri massime.

In mezzo a tante voci, Maria De Filippi è rimasta in assoluto silenzio, ripetendo l’insegnamento di vita che aveva già dato al pubblico in occasione della morte del marito.

Ora come allora, non ha fatto allusioni né riferimenti, non ha rilasciato interviste, non ne ha parlato nei suoi programmi né sui profili social delle sue trasmissioni.

Una lezione di vita a tutti, oggi come allora, quando disse: “Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato“. L’ennesimo insegnamento da parte di una vera signora della tv italiana, che ha vissuto il suo dolore nella maniera più privata possibile senza darlo in pasto al pubblico ludibrio.

