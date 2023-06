Negli anni ’90, Silvio Berlusconi fece costruire un mausoleo nella sua villa ad Arcore: ecco com’è

Nel parco di Villa San Martino ad Arcore si trova il mausoleo funebre costruito interamente in marmo, ideato da Silvio Berlusconi per sé e la sua famiglia, inclusi i suoi amici Previti, Confalonieri e Dell’Utri. Dopo la cremazione, le ceneri del Cavaliere saranno probabilmente conservate qui.

Il mausoleo si trova alla fine di viale dei Pioppi, circondato da un prato all’inglese, ed è una cappella privata, realizzata con marmo di Carrara. L’opera è stata realizzata nel 1993 dallo scultore toscano Pietro Cascella, grande amico di Berlusconi, seguendo le sue richieste di evitare simboli funebri tradizionali.

La straordinaria opera d’arte è composta da dodici colonne che presentano forme sferiche, piramidali, cubiche e costellazioni celesti con un tocco futuristico. All’interno, una grande scala conduce a un’ampia sala interrata, dove sono presenti 32 loculi ancora vuoti.

Le pareti sono adornate da bassorilievi di marmo travertino raffiguranti catene (simbolo dell’unione familiare), frutta, fiori e cibo (simbolo di prosperità), oltre a una sagoma di un telefono portatile. La tomba principale, quella del capofamiglia, è decorata con una rosa rossa a cinque petali e troneggia come il sarcofago di un faraone nel centro della stanza. Il mausoleo è illuminato da torce oblique sempre accese a una profondità di almeno 15 metri sotto terra.

Ecco perché Putin non era presente ai funerali del suo amico Silvio Berlusconi

Fin dai primi momenti, in molti si sono chiesti se Vladimir Putin avesse intenzione di recarsi a Milano per partecipare al funerale e per rendere omaggio al suo amico di vecchia data Silvio Berlusconi.

La tensione dovuta alla guerra in Ucraina ha reso praticamente impossibile la presenza del presidente russo, anche se a quanto pare non è stata una scelta personale.

Il Cremlino, infatti, ha confermato che la Russia non è stata invitata. Yury Ushakov, consigliere del Cremlino, ha rivelato che “la parte russa non è stata invitata a questa cerimonia”.

Foto: Kikapress