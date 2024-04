Meghan Markle sembra essersi data alla produzione di marmellate alle fragole. Ecco cos’è successo e quanto costano le sue marmellate!

Pare che Meghan Markle si sia data alla “produzione” fatta a mano di marmellate di vari gusti. Le sue marmellate di frutta vengono promosse dai suoi amici alla stregua di altri prodotti alimentari ultra-esclusivi e a marchio di celebrità. Un po’ come il miele da $ 250 di LeBron James.

Ma a quanto ammonta il prezzo della marmellata di Meghan?

Le amiche mondane di Meghan Markle la stanno aiutando a lanciare il suo primo prodotto con il suo nuovo marchio America Riviera Orchard. Parliamo, nello specifico, di un tipo di marmellata con le fragole. Sembrano già essere stati prodotti circa 50 vasetti.

La stilista Tracy Robbins e l’argentina Delfina Blaquier hanno pubblicato le immagini della marmellata sulle loro Instagram Stories martedì, stando a quanto detto da The Telegraph. L’etichetta mostra anche che la marmellata è stata prodotta nella città natale di Meghan. Stiamo parlando proprio di Montecito, dove i barattoli vengono venduti come parte di un’edizione limitata.

Sembra anche che Meghan si sia ispirata a suo suocero, Re Carlo III. Infatti, negli anni ’90, Charles aveva iniziato a vendere prodotti della tenuta del Ducato di Cornovaglia, con la marmellata aggiunta alla gamma nel 2010.

La marmellata del Ducato, descritta dalla catena come “dolce e succosa”, utilizzava fragole coltivate “senza dipendere da sostanze chimiche e fertilizzanti artificiali” e “ogni lotto di conserva di fragole biologiche viene mescolato a mano in pentole aperte per una consistenza e un sapore ricchi”.

Inoltre, la marmellata – con una valutazione media di 4,5 stelle su 127 recensioni – era “ideale per cuocere dolci e dessert, oltre a spalmarsi generosamente sul pane tostato”. Una parte delle vendite venne persino donata al Prince of Wales’s Charitable Fund. E la Waitrose Duchy Organic aveva così generato più di 40 milioni di sterline.

Alcune vendite di Flamingo Estates concluse a 250 dollari

Né Robbins né Blaquier hanno menzionato un prezzo nei loro post. Per altro, il sito web di American Riviera non ha alcuna informazione su come ordinare la marmellata. Ma celebrità come LeBron James e Julianne Moore hanno venduto edizioni limitate di miele che portano i loro nomi attraverso il marchio di lifestyle di lusso Flamingo Estates a 250 dollari.

Eppure, il logo dorato del marchio sembra progettato per sfruttare le connessioni reali di Meghan. Invece, la possibile linea di prodotti della sua azienda – marmellate, stoviglie, biancheria – sembra simile a ciò che i turisti possono trovare nei negozi di souvenir dei palazzi reali britannici.

Gli amici di Meghan vogliono certamente che i consumatori sappiano che varrà la pena pagare qualsiasi prezzo pur di assaggiare il prodotto della duchessa. La loro promozione suggerisce anche che Meghan abbia lavorato per raccogliere le fragole e fare la marmellata da sola, da vera imprenditrice di sè stessa.