Dopo Marco Mengoni, anche Michele Bravi parla dell’essere genitori e delle impugnazioni degli atti di nascita. Ecco le sue parole

Marco Mengoni sta facendo parecchio rumore per quanto detto in un concerto a Padova, dove si è scagliato contro l’impugnazione degli atti di nascita riguardanti bambini nati in famiglie “non tradizionali“. Oltre a lui, anche altri artisti stanno seguendo lo stesso esempio, come ad esempio Michele Bravi, che in una sua recente esibizione ha lanciato a sua volta un messaggio sulla decisione e sull’essere genitori. Ma cosa avrà mai detto il cantante? Andiamo a scoprire insieme le sue parole.

LEGGI ANCHE :– Rita Pavone attacca Marco Mengoni dopo le dichiarazioni dal palco di Padova? ‘No, non parlavo di lui’

Michele Bravi: “può un governo decidere chi sono i nostri genitori?”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo le parole di Marco Mengoni a Padova, Michele Bravi si è esibito al Castello Sforzesco di Milano, in uno spettacolo che mescola prosa e musica.

E proprio a riguardo, ha cominciato un monologo nel quale sembra prendere una netta posizione sul tema di questi giorni: “Mi viene in mente, quando ci dicono che allora deve essere un governo politico a decidere chi sono i nostri genitori e non la legge dell’amore… e noi non lo capiamo“.

Tra gli applausi, ha poi aggiunto: “Magari ci piacerebbe fare questo percorso di vita con chi ci ama e non con chi ci suggerisce un foglio di burocrazia, però poi stiamo zitti perché tanto…”

“Essere tradizionali non vuol dire sempre essere limpidi, essere chiari. Se c’è ambiguità, non è certo nella forma che una famiglia può avere. Se c’è, è nel contenuto di una famiglia“, ha concluso.

“Michele e Giuseppe Giofrè rivelano di essere fidanzati”: le news sulla coppia di giudici di Amici

Ad Amici, Michele Bravi ha conquistato il pubblico come giudice, insieme soprattutto a Giuseppe Giofrè. Tanto che si vocifera che tra i due possa esserci una storia.

In realtà a farlo era stato un altro giudice, Cristiano Malgioglio, già durante la messa in onda del talent show di Maria de Filippi. Le sue frecciatine in puntata (e anche altrove), hanno sempre fatto intendere che tra i due ci fosse qualcosa…

La verità, però, è che nella vita di Michele Bravi sembra esserci una persona ma non dovrebbe essere Giofrè… Magari un giorno ci svelerà il suo nome e il suo volto.

Photo Credits: Kikapress