Nel gossip su Alvaro Morata e Alice Campello c’entrano in qualche modo anche Andrea Iannone ed Elodie: parola di Fabrizio Corona.

La rottura tra Alvaro Morata e Alice Campello è stata senza ombra di dubbio al centro del gossip di quest’estate e, ancora adesso, è senz’altro il punto focale di tutte le cronache rosa del nostro paese. A riguardo, arrivano tutta una serie di retroscena svelati da un signore che con il gossip ha un certo feeling: Fabrizio Corona. Dalle pagine digitali del suo DillingerNews, infatti, si parla anche del presunto coinvolgimento del motociclista Andrea Iannone – già protagonista di tante relazioni chiacchierate, come quelle con Claudia Manzella, Belen Rodriguez e poi Giulia De Lellis – ed attuale fidanzato di Elodie. Nel turbinio di notizie sulla coppia scoppiata Campello-Morata c’entrerebbe anche lui. Andiamo a scoprire per quale motivo.

C’entra Andrea Iannone nel gossip sulla rottura tra Alvaro Morata e Alice Campello?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Con le nuove indiscrezioni e i gossip che spuntano come funghi dopo l’annuncio della rottura tra Alvaro Morata e Alice Campello, spunta anche il nome di Andrea Iannone.

Secondo quanto riferisce Fabrizio Corona, il motociclista e la sua fidanzata Elodie avrebbero trascorso una vacanza insieme a Morata ed Alice.

Qui, ripete Dillinger, potrebbe esserci stato qualcosa tra l’influencer e il motociclista: “un collega calciatore ha spifferato a Morata che la moglie lo avrebbe tradito con Iannone. Peccato che il noto motociclista Iannone teoricamente stia (e stesse anche all’epoca) con la cantante Elodie. Quindi saremmo davanti a un duplice tradimento…”

Insomma, gli elementi ci sono tutti… sarà davvero la ragione della rottura improvvisa tra i due?

Alice Campello risponde così al gossip di Corona: cosa ha dichiarato

La verità non la conosciamo ma di sicuro sappiamo cosa ne pensa la diretta interessata, Alice Campello, che al gossip della sua rottura con Morata a causa di un suo ipotetico tradimento ha risposto al post di DillingerNews su Instagram.

In riferimento ad Andrea Iannone, infatti, ha scritto smentendo di fatto lo scoop: “Ma non l’ho mai visto in vita mia, mi piacerebbe vedere le foto“.

