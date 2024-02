Mr Marra interviene sui social per prendere le difese di Fedez dopo l’ennesimo affondo di Selvaggia Lucarelli: cosa avrà mai detto?

Vi ricordate delle polemiche generate dall’ospitata di Marco Travaglio a Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez? Ebbene, dopo il botta e risposta tra il giornalista e il marito di Chiara Ferragni, Selvaggia Lucarelli è intervenuta con un nuovo articolo velenoso riguardo alla questione. Articolo che non è piaciuto affatto al co-conduttore di Muschio Selvaggio, Mr Marra, che ha deciso a sua volta di intervenire sui social per prendere le difese di Fedez. E, a dirla tutta, possiamo dire che il suo è un vero e proprio intervento chiarificatore.

Muschio Selvaggio: Mr Marra interviene in difesa di Fedez dopo il nuovo affondo di Selvaggia Lucarelli

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La puntata di Muschio Selvaggio con ospiti Marco Travaglio e Daniele Capezzone ha già fatto storia per un episodio riguardante Selvaggia Lucarelli e Chiara Ferragni.

Travaglio, in particolare, ha esordito con un “Trovo semplicemente ridicolo che con tutti i problemi che ci sono nella stampa italiana, per quelli che mentono tutti i giorni, ve la prendiate con una che dice sempre la verità. Questa è la cosa ridicola“. Aggiungendo, prendendo ancora le difese di Selvaggia Lucarelli: “È la tua fissazione perché ha trasformato la tua compagna in Wanna Marchi. Questa è la verità“.

Ebbene, il co-conduttore di Muschio Selvaggio – Mr. Marra – ha deciso di rispondere a Selvaggia Lucarelli per prendere le difese di Fedez. Il motivo? Selvaggia Lucarelli – dopo quella puntata – aveva parlato dell’ospitata di Travaglio e delle voci di rottura tra Federico e la moglie.

L’articolo recita: “Comunque, la rottura dei FerragnEX sarebbe avvenuta per colpa di Travaglio: Fedez lo aveva invitato a Muschio selvaggio col chiaro intento di tendergli una trappola e lo squalo Travaglio se l’era mangiato. Certo, Fedez poteva almeno tagliare la frase ‘ce l’hai con Selvaggia perché ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi’ per proteggere la moglie, ma ha preferito proteggere le visualizzazioni“.

Per questo motivo, Mr. Marra ha voluto rispondere per le rime: “Non c’era nessuna trappola, c’era una domanda sui metodi e sui toni dei giornalisti. Più che legittime tutte le critiche a Federico sulla ridondanza del suo io e sul conflitto d’interessi (che ovviamente sussiste anche per Travaglio) per carità, ma la domanda era più che legittima. Se Travaglio avesse risposto, quel segmento sarebbe durato 5 minuti su un’ora e 7 minuti“. Ma non è tutto. Mr. Marra ha anche pubblicato alcuni screenshot della chat di gruppo del podcast, mostrando come le domande predefinite fossero nate in quanto tali e non per “tendere una trappola” a Travaglio.

E poi, giudicando come “vomitevole opinionismo” il commento di Selvaggia Lucarelli, aggiunge: “Noi avremmo dovuto invitare due ospiti come Travaglio e Capezzone, discuterci anche con domande toste e tagliare parti a noi scomode? Ma stiamo scherzando?”.

E poi, dicendo di aver “fornito gratuitamente lezioni di giornalismo“, Mr. Marra conclude la sua chiosa con un “Basta mentire. Con me, cascate male“.

Photo Credits: Shutterstock