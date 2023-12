Alessandro Greco strega il pubblico di Natale e Quale, tanto che in molti ne chiedono il ritorno in tv: cosa è successo.

Nella settimana dedicata a Telethon dalla Rai, il 17 dicembre è andato in onda uno speciale di Tale e Quale Show intitolato Natale e Quale, al quale hanno partecipato diversi volti delle scorse edizioni del programma condotto da Carlo Conti, tra i quali Alessandro Greco. In molti sono rimasti stupiti del ritorno in tv dello storico conduttore di Furore, tanto da chiedere a gran voce alla Rai un suo rientro in pompa magna nel palinsesto delle sue reti televisive. Ma cosa succederà?

LEGGI ANCHE:– Che fine ha fatto Memo Remigi? Ecco cosa fa ora il cantante dopo lo spiacevole episodio con Jessica Morlacchi

Alessandro Greco a Natale e Quale: in tanti chiedono il ritorno in tv

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A Natale e Quale, lo speciale di Tale e Quale Show andato in onda il 17 dicembre, Alessandro Greco ha conquistato praticamente tutti.

Il conduttore tv e radiofonico ha infatti interpretato John Lennon e la celebre Happy Xmas (War is over), sebbene a vincere sia stato Antonino Spadaccino, interprete di Michael Bolton in Santa Claus is coming to town.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che sui social in tanti hanno cominciato ad esaltare Alessandro Greco, augurandosi un suo ritorno in Rai.

“Alessandro Greco è bravissimo e molto umile. Spero di vederlo presto alla guida di un programma tv. Merita tanto“, ha scritto una persona. E un’altra fa eco: “probabilmente non ha santi in paradiso altrimenti non si spiega come mai la Rai lo lasci da anni in panchina nonostante sia un conduttore bravissimo per dare spazio a mezze calzette inutili“.

E ancora, dopo Natale e quale, c’è chi scrive: “Alessandro Greco è la rappresentazione che la meritocrazia non esiste. Un professionista che avrebbe dovuto e dovrebbe avere uno spazio fisso in tv“.

E qualcuno lo vedrebbe addirittura come conduttore de L’Eredità, dopo l’addio di Flavio Insinna e la querelle su Pino Insegno che ha portato alla “promozione” di Marco Liorni da I soliti ignoti.

Photo Credits: Kikapress