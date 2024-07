Una testimone rivela le vere dinamiche tra Giulia De Lellis, Tony Effe e Andrea Damante. Amicizie, tensioni e sguardi d’intesa

Il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è uno degli eventi più chiacchierati del momento, non solo per la celebrazione in sé, ma anche per la presenza di vari personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi, grande attenzione ha destato la dinamica tra Giulia De Lellis, Tony Effe e Andrea Damante, triangolo che ha suscitato molta curiosità tra gli appassionati di gossip.

LEGGI ANCHE:– Scenata al matrimonio di Cecilia e Ignazio, Giulia De Lellis sbotta per Tony Effe nascosto con quella ragazza. Cosa è successo

Giulia De Lellis è arrivata all’evento accompagnata da un amico, mentre Tony Effe si trovava lì per lavoro. Andrea Damante, ex fidanzato di Giulia, era presente da solo. La situazione si è fatta subito interessante agli occhi dei presenti, dato il recente gossip su un possibile flirt tra Giulia e Tony Effe.

Secondo una testimone, Giulia ha scelto un tavolo lontano da Tony Effe per evitare conflitti con Andrea Damante. Nonostante questo, durante la cerimonia, Giulia e Tony hanno iniziato a conversare in un gruppetto di amici. Con il passare del tempo, il gruppo si è ridotto fino a rimanere soli loro due, scambiandosi sguardi d’intesa e comportamenti che avrebbero lasciato poco spazio all’immaginazione.

Un dettaglio non è sfuggito agli occhi attenti: la giacca che Giulia indossava apparteneva a Tony, confermato dallo stesso trapper in un video circolato in rete, in cui spiega di averla ceduta a una signorina che aveva freddo. Il gesto ha alimentato ancora di più le voci su un loro possibile legame.

Secondo altre segnalazioni, Giulia e Andrea Damante, invece, non si sono scambiati nemmeno una parola durante tutta la cerimonia, un chiaro segno che tra loro la relazione è ormai definitivamente chiusa.

Foto: Kikapress