Succede di tutto dopo l’oro di Alice Bellandi alle Olimpiadi 2024: Al Bano Carrisi spunta sul tatami e canta ‘Felicità’ lasciando tutti a bocca aperta.

L’ultimo protagonista delle Olimpiadi 2024 non è stato un atleta ma uno degli artisti italiani più celebrati della storia: Al Bano Carrisi. Quello che è successo a Parigi, infatti, ha lasciato perplessi tantissimi sportivi e appassionati e, addirittura i telecronisti che hanno commentato l’evento. Anche perché vedere l’ugola d’oro Cellino San Marco esibirsi a Parigi sulle note della felicità su un tatami dopo un incontro di judo non è decisamente la cosa più frequente del mondo. Ma cosa avrà mai combinato Al Bano? Non ci resta che andare a scoprire insieme, nel dettaglio, tutto quello che è accaduto ai giochi olimpici parigini e, soprattutto, cosa è successo quando è arrivato Al Bano.

Al Bano Carrisi alle Olimpiadi di Parigi 2024: cosa è successo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al Bano è comparso alle Olimpiadi di Parigi 2024, dopo un incontro di judo, spuntando sul tatami, dal quale ha cominciato a cantare uno dei suoi brani più celebri: Felicità. Dopo l’oro vinto da Alice Bellandi, si è affacciato nell’arena lasciando sconcertato tanto il pubblico tanto i telecronisti che stavano commentando l’evento.

“Sentiamo una canzone di Al Bano, una canzone italiana. Ma è presente! Non ci credo! Al Bano è presente, è lì sul tatami. Ma è un sosia o è lui? Lui ha scritto e canta l’inno del judo mondiale“, ha infatti detto un cronista di Eurosport di fronte a una scena. Mentre qualcuno ha scritto: “come fa questa cosa ad essere reale?”.

La verità è che anche lo stesso Carrisi ha documentato tutto sui suoi canali social, rivelando di essere un rappresentante della International Judo Federation…

Ma non è tutto: sugli spalti, Al Bano si è anche fatto immortalare insieme a Snoop Dogg, scrivendo su Instagram: “Due opposti musicali, Snoop Dogg ed io, ci siamo conosciuti durante le gare di Judo a Parigi per i giochi olimpici e mi ha detto di essere nato a Corleone… Ovviamente io non ci credo e so perché ma anche lui lo sa! Comunque, simpaticissimo“.

Photo Credits: Kikapress