Ore 14 comincia ancora in ritardo: la rabbia di Milo Infante. Il conduttore di Rai Due se la prende contro questa nuova costante.

Nella puntata di Ore 14 del 6 marzo, Milo Infante ha preso la parola con un tono visibilmente contrariato, rispondendo in diretta ai commenti dei telespettatori riguardo alla consueta partenza in ritardo del programma. Cominciato 7 minuti dopo l’orario previsto dal palinsesto, il consueto spazio televisivo del secondo canale si ritrova quotidianamente a vivere il ritardo come una costante. Inutile dire che l’intera situazione ha suscitato una serie di reazioni e commenti da parte del pubblico

Ore 14 parte in ritardo: la frecciata di Milo Infante

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In apertura della puntata di Ore 14 del 6 marzo, un infastidito Milo Infante ha così esordito: “Buongiorno. Alle 14:07 parte ore 14. Un ringraziamento ai telespettatori di Rai Due. In tanti ci scrivete ‘ma è possibile che non riuscite mai a partire in orario’. La risposta è evidentemente no“.

Anche a fine puntata, ha ribadito rassegnato: “Questa è ore 14, ci vediamo domani… più o meno alle 14!”

Il motivo del ritardo è imputabile all’allungamento del TG2 e delle sue rubriche “Costume & Società” e “Medicina 33”, che vanno in onda a partire dalle 13, finendo spesso per sforare nella fascia oraria di Ore 14.

Inutile dire che i commenti sono stati del tipo più svariato. Tra un polemico “Sempre sereno. Ma poi io vorrei conoscerli questi che lo aspettano” e un “Sarei curioso di leggere le mail e le lettere dei telespettatori che scrivono a ore 14 lamentandosi dell’orario di partenza“, c’è chi ironizza con un “Rancore livello pro“. E qualcun altro ancora scrive: “Milo sei sempre sul piede di guerra, rilassati“.

E qualcuno nota che “già è partito in ritardo il treno Milo, e pure gli mettono una vagonata di pubblicità!”

In realtà Ore 14 sta facendo degli ottimi ascolti, mantenendo uno share che va dal 7.2 al 7.7%.

‘Ha fatto male l’azienda’, frecciata di Milo Infante contro la Rai a fine puntata: ‘io ti avrei tenuto’

Non è stato il ritardo di Ore 14, ovviamente, l’unica polemica della giornata. Alla fine della puntata, infatti, Milo Infante ha salutato il direttore della fotografia del programma che va in pensione, lanciando però una frecciatina alla Rai.

“Fatemi salutare il direttore della fotografia, Giovanni Cappellani, che va in pensione. Grazie, Giovanni. Un direttore della fotografia può cambiare l’immagine della trasmissione, al netto del conduttore che fa quello che può, tutti dicono che nella TV 2 di Milano ci sono delle luci straordinarie. Ci mancherai e ha fatto male l’azienda a consentirti di andartene. Io ti avrei tenuto, ci tenevo a dirlo“.

Photo Credits: Kikapress