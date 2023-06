Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno fatto la pace e sono tornati insieme. Ma qualcosa non torna. Scopriamo cosa.

Tra loro sembrava essere finita, eppure le cose ora sono tutte risolte: Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno fatto la pace e sono tornati insieme. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, infatti, sono stati rivisti in coppia e sembrano aver chiarito le proprie divergenze, provocando la gioia dei loro fan. Ma qualcosa non torna… di cosa si tratterà mai?

LEGGI ANCHE :– Lite tra Oriana e Elenoire al compleanno di Signorini: Alfonso imbarazzato. Cosa è successo

Daniele Dal Moro e Oriana hanno fatto la pace: ma c’è qualcosa che non torna

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Se la rottura tra Oriana e Daniele aveva fatto preoccupare molti fan, la loro pace e il loro ritorno insieme sembra quantomeno sospetti. Amedeo Venza, ad esempio, su Instagram ha ipotizzato che il loro tira e molla possa essere stata una mossa di marketing…

Che sia legato all’uscita della linea da costumi da bagno per l’estate 2023 firmata da Oriana Marzoli?

Non lo sappiamo, ma spunta un altro dettaglio. Sul settimanale Chi è comparsa un’intervista esclusiva che riporta appunto il fatto che i due siano tornati insieme. Ad essere sospetto è ancora una volta il tempismo. Qualcuno ha fatto notare che il magazine esce in in edicola il mercoledì e che l’intervista esclusiva è stata promossa sui canali social a partire da martedì. Facendo due calcoli, Daniele e Oriana avrebbero fatto pace domenica… Possibile che in un solo giorno o poco più siano riusciti a fare pace, rimettersi insieme, elaborare tutto e anche a rilasciare l’intervista?

Donnalisi e la beneficenza per l’alluvione, polemiche per quella cifra e la reazione di Edoardo. Cosa ha scritto sui social

Nel frattempo, su Instagram, una altra coppia formatasi all’ultimo GF Vip, ha fatto un bellissimo gesto per rispondere all’alluvione in Emilia Romagna. Si tratta dei Donnalisi, ovvero Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, che su Instagram hanno così esordito: “Ciao a tutti abbiamo una cosa importantissima da dirvi. Quindi momento serietà. In questi mesi, i nostri fan hanno raccolto una grossa somma di denaro da regalarci per fare un viaggio. Solo che poi questa somma di denaro è diventata più alta del previsto e abbiamo deciso di destinare la parte restante a un’opera benefica all’estero. Vista poi l’emergenza in Emilia Romagna, siamo riusciti a fare il bonifico al comune di Faenza, una delle zone più colpite dall’alluvione in Emilia Romagna. Vi ringraziamo perché è una cosa che abbiamo fatto tutti insieme. Grazie grazie grazie“.

Nello screen successivo si vede un bonifico di 4mila euro. Inutile dire, però, che l’aver fatto vedere il bonifico e l’aver parlato della beneficenza, ha scatenato non poche polemiche, tanto che Edoardo ha risposto a tutti riproponendo il testo di un vecchio post: “Ora capisco che se non fai la beneficenza perché pensi solo ai ca..i tuoi, trovare un appiglio per giudicare in maniera negativa chi la fa, ti possa far sentire bene, e voglio aggiungere che se preferisci guardare le storie di Tony F con un orologio da 50mila euro ogni giorno diverso, piuttosto che un video di Cristiano Ronaldo che va a trovare i bambini malati in ospedale fallo pure, io li guarderò entrambi. Ma io di sicuro, non sarò mai il testa di ca..o che criticherà perché: ‘La beneficenza si fa nell’ombra’. Gli stupri si fanno nell’ombra, le rapine si fanno nell’ombra, la masturbazione soprattutto se compulsiva si fa nell’ombra. La beneficenza, si fa alla luce dei riflettori! E’ una cosa bellissima e il mondo ha bisogno di bellezza“.