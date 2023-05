Oriana Marzoli del “Grande Fratello Vip” ha ricevuto un regalo molto costoso dai fan che sta sollevando non poche critiche sul web. Scopri che cos’è

L’amore dei fan non ha limiti. Lo sa bene Oriana Marzoli. L’ex gieffina ha ricevuto nelle scorse ore una valanga di regali dai propri ammiratori, che hanno postato sui social la consegna dei doni alla loro beniamina. Tra i tanti doni ce n’è uno che sta facendo molto discutere. Si tratta di un weekend a Venezia per Oriana e il fidanzato, Daniele Dal Moro.

Quanto vale il regalo dei fan a Oriana Marzoli

“Questo è un weekend a Venezia, non c’è il giorno, è pagato decidete voi quando farlo. È un albergo 5 stelle extra lusso” spiega una fan mentre consegna il grande pacco regalo a Oriana Marzoli. Non si sa a quanto ammonti il dono, ma facendo un giro su Booking e osservando i prezzi per una notte in strutture di quel livello ci si può fare sicuramente un’idea. I prezzi vanno infatti da un minimo di 500 euro fino a più di 1000 euro, toccando vette vertiginose come 1700 euro.

Le critiche del web

Tra le tante critiche che si leggono sul web c’è anche chi scrive: “Voi state fuori di testa dovete andare da uno buono, regalare un weekend a Venezia in un hotel a 5 stelle a due influencer che hanno guadagnato migliaia di euro al Grande Fratello, ma donateli all’Emilia Romagna ‘sti soldi“. Il fandom della Marzoli però si difende: “Le persone con i propri soldi fanno ciò che vogliono e non sta ad altri sindacare […] Il fandom Oriele ha raccolto fondi da donare all’emilia un paio di giorni fa”.

Sono tanti, comunque, a crtiticare il gesto. Su Twitter c’è chi osserva: “No, cosa vuol dire che hanno regalato un lussuoso viaggio a Venezia ad Oriana e il fidanzato, quando lui vive a un tiro di sputo da quella città e per giunta, a suo dire, è strapieno di soldi?”. Intanto Oriana Marzoli sembra aver accolto molto bene la sorpresa dei fan, visto che, come si vede nella clip condivisa sui social, fa i salti di gioia non appena le viene spiegato di cosa si tratta.

La reazione di Daniele Dal Moro

E Daniele come ha reagito? Per ora non è dato saperlo, ma c’è chi ha provato a prevederlo: “Io fossi in Daniele, conoscendo la sua sensibilità, rifiuterei…” azzarda un utente, “Non ho capito il senso di regalare questo viaggio a Venezia non solo per i soldi ma soprattutto perché era una promessa di Daniele a Oriana ed è lui che doveva farle questa sorpresa… certe volte è meglio non mettersi troppo in mezzo ed essere cosi invadente” fa eco qualcun altro.

Foto: ufficio stampa Endemol Shine Italy