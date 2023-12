Paola Ferrari lancia una serie di frecciatine a Belen Rodriguez dopo l’ospitata di quest’ultima a Domenica In. Cosa avrà mai detto?

Belen Rodriguez è stata ospite di Mara Venier nella puntata di Domenica In del 3 dicembre scorso. Fin qui nulla di particolare, se non fosse che Paola Ferrari, parlando dell’ospitata della Rodriguez, non ha mancato certo di lanciarle qualche frecciatina. Ma cosa avrà mai fatto intervenire la conduttrice e giornalista? Quale sarà il dettaglio che avrà scatenato i suoi commenti al vetriolo?

Paola Ferrari si scaglia contro Belen Rodriguez: cosa è successo a Domenica In

Molto semplice, andiamo con ordine e partiamo dal principio. Paola Ferrari è sbottata su Instagram, scrivendo una frase al vetriolo su Belen Rodriguez dopo l’ospitata di quest’ultima a Domenica In.

“Belen e le sue confessioni protagoniste per un’ora su Rai Uno a Domenica In! Ormai basta una camicia bianca (ben portata) per sembrare una santa“, ha scritto. Tra i commenti, però, qualcuno le ha risposto a tono: “Sei perfida ed invidiosa, hai da ridire su una donna che ha raccontato tutta la sua sofferenza. Proprio non ti arrendo all’idea che ci sono donne belle e più giovani di te in TV. Ah un consiglio, smettila con la chirurgia, sembri un alieno!!!?”

Non è la prima volta che Paola Ferrari si lascia andare ad affermazioni del genere su Belen Rodriguez, tanto che qualche tempo fa, a Belve, aveva detto: “Di Belen ho detto che è furba, ricca e priva di ogni talento? Belen è molto brava. Pur non avendo un’eccellenza né nel ballo né nel canto è stata brava a trovarsi una strada. Ho scoperto che è molto più brava di tante altre. Se è stata davvero furba? Diciamo che non è un’artista straordinaria“.

Stavolta però il suo commento appare decisamente al vetriolo. Arriverà la controreplica della Rodriguez? Oppure stavolta la polemica si spengerà nel vuoto?

Photo Credits: Kikapress